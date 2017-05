Detlef Bading ist noch nicht lange in der SPD, aber beim Bundesparteitag war er gleich ganz prominent zu sehen: Direkt hinter Martin Schulz saß der Berliner. Jetzt ist Bading fest entschlossen, in der Partei mitzubestimmen. Von Markus Streim

Sein Schlüsselband "Ich bin Schulz-Anhänger" hat Detlef Bading schon, die Mitgliedskarte von der SPD auch – jetzt wartet er nur noch auf sein Parteibuch. Als Genosse fühlt sich der 54-Jährige längst. Aufgewachsen in der Neuköllner Hufeisensiedlung, geprägt von Brandt und Schmidt, ist er froh, dass die Schröder- und auch die Gabriel-Zeiten vorbei sind. "Prekäre Beschäftigung, endlose Zeitverträge, Hartz IV und was da alles kam – das war nicht meins. Und jetzt habe ich den Eindruck, da hat es Klick gemacht. Die wissen, warum sie so wenige Stimmen bekommen haben, eben weil sie diese Aktionen gemacht haben. Und man muss gucken, ob man es wieder umdrehen kann."

Detlef Bading will dabei mit anpacken. Erst im März, gerade noch rechtzeitig vor dem Krönungsparteitag für Martin Schulz, ist er in die SPD eingetreten. "Kaum war ich drin, kam die E-Mail: 'Möchtest du, lieber Detlef, nicht auch beim Bundesparteitag dabei sein?' Da habe ich gleich gesagt: Da mache ich gerne mit – und zack saß ich auf der Tribüne, hinter Herrn Schulz", erzählt er. "Ich war in jeder Kameraeinstellung zu sehen und bin 14 Tage angesprochen worden: 'Ich habe dich im Fernsehen gesehen.' Meine kleine Tochter ist 13 und hatte noch nie im Leben Phoenix geguckt – aber an dem Tag fünf Stunden live."