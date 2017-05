Ein junger Syrer ist wegen Mitgliedschaft im sogenannten "Islamischen Staat" vom Kammergericht Berlin zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Dem Angeklagten waren die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und der Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz in insgesamt 150 Fällen vorgeworfen worden.

Der 20-Jährige hatte nach Überzeugung der Richter mögliche Anschlagsziele in Berlin ausgekundschaftet. Er soll etwa Informationen über den Alexanderplatz, das Brandenburger Tor und den Hauptbahnhof über eine Kontaktperson an den IS in Syrien weitergegeben haben, hieß es in dem Urteil am Freitag. Laut Urteil habe er sich außerdem selbst zur Verfügung gestellt als potentieller Attentäter in Deutschland und für die Betreuung anderer Attentäter.

Mit der verhängten Haftstrafe folgte das Gericht dem Antrag der Bundesanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Mann war im August 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Davor soll er in Syrien für den IS gekämpft haben.