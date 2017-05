Tag der Pressefreiheit - "Auf die Presse" - Konzert für Deniz Yücel und Co.

03.05.17 | 07:08 Uhr

Seit mehr als zwei Monaten sitzt der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel in einem türkischen Gefängnis - und steht für hunderte andere inhaftierte Journalisten weltweit. Prominente Musiker wollen heute am Brandenburger Tor auf ihr Schicksal aufmerksam machen.



Es ist ein Zeichen für Meinungsfreiheit: Am Mittwoch, dem internationalen Tag der Pressefreiheit, treten am Abend im Rahmen eines Solidaritätskonzerts vor dem Brandenburger Tor in Berlin Künstler wie die Antilopen Gang, The Notwist, Die Sterne, Jasmin Tabatabei oder Andreas Dorau auf. Das Motto lautet dabei "Auf die Presse".

Organisiert wird das Konzert von der Initiative "Freundeskreis Free Deniz" und richtet sich gegen die Inhaftierung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei und allen anderen Journalisten weltweit, wie die Initiative auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. Unterstützt wird die Veranstaltung unter anderem von Amnesty International und Reporter Ohne Grenzen. Gemeinsam fordern sie die Freilassung der inhaftierten Journalisten.



Lindenberg und Welke per Videoschalte

Am Mittag soll es zudem eine Protestaktion vor der Türkischen Botschaft in Berlin geben. Mit Fotos von inhaftierten Journalisten in der Türkei wollen die Organisatoren darauf aufmerksam machen, wie eklatant die Pressefreiheit am Bosporus verletzt wird. Nach Angaben von Amnesty befinden sich in keinem anderen Land so viele Journalisten in Haft wie in der Türkei.



Reden sollen Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland und Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Gegen 17:30 Uhr wird dann das Konzert am Brandenburger Tor starten. Udo Lindenberg und ZDF-Moderator Oliver Welke sollen für Grußbotschaften zugeschaltet werden.



Interview Inforadio | 03.05.2017 - "Die freie Presse ist das Rückgrat der Demokratie" Aus Anlass des "Tages des Pressefreiheit" sprach rbb-Intendantin Patricia Schlesinger im rbb-Inforadio über die Bedeutung der Pressefreiheit für die Demokratie und warnte davor, Informationen aus nur einer Quelle zu beziehen.



Viel Solidarität für Yücel auch in Berlin

Yücels Festnahme hatte in Deutschland für scharfe Kritik und Empörung gesorgt. Auch in Berlin haben verschiedene Initiativen bereits zahlreiche Demonstrationen, Autokorsos und Lesungen für die Freilassung des "Welt"-Korrespondenten organisiert. Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel sitzt seit rund zwei Monaten in der Türkei in Haft. Mitte Februar hatte er sich selbst auf dem Polizeipräsidium in Istanbul gemeldet, weil nach ihm gefahndet wurde. Ihm werden Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Nach 13 Tagen in Polizeigewahrsam wurde er in das Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul gebracht.



Angriffe gegen Journalisten auch in Deutschland

Zum heutigen "Tag der Pressefreitheit" hat rbb-Intendantin Patricia Schlesinger die Bedeutung der freien Presse hervorgehoben. Diese sei das Rückgrat der Demokratie, sagte Schlesinger im rbb Inforadio. Ebenso wie die Demokratie sei auch die Pressefreiheit niemals ungefährdet.



Schlesinger betonte, im internationalen Vergleich stehe Deutschland bei der Pressefreiheit "ganz gut" da. Gleichzeitig verwies die rbb-Intendantin darauf, dass die Zahl der Angriffe gegen Journalisten in Deutschland zugenommen hat. Das fange an bei dem Wort Lügenpresse, gehe über Drohungen und Beleidigungen gegen Journalisten und höre auf bei tätlicher Gewalt.



