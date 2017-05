Guenter Berlin Mittwoch, 10.05.2017 | 13:41 Uhr

Was für ein Fortschritt in Berlin, die Behörden planen was gemeinsam. Wurde ja auch groß zelebriert. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man darüber herzlichst lachen.



Jahrzehntelang bekommt man in Berlin nichts gebacken. Die vielen Bauvorhaben hier aufzuzählen,die nicht funktioniert haben und zusätzliches Steuergeld gekostet haben, dafür würde der Platz hier nicht reichen.



Jetzt tönt man groß herum, wegen einer kleinen Strasse, das alle Gewerke zusammen arbeiten sollten um möglichst schnell fertig zu werden.

Für eine Privatwirtschaft selbstverständlich.



Wie verzweifelt muss eine Verwaltung sein, so etwas Medienwirksam zu Veranstalten ?