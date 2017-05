Audio: Inforadio | 20.05.2017 | Interview mit Raed Saleh

LKA-Manipulationen im Fall Amri - Saleh hält Untersuchungsausschuss für möglich

20.05.17 | 13:38 Uhr

Der Fall Amri und mögliche Manipulationen im LKA sollen lückenlos aufgeklärt werden - darin scheinen sich alle Landespolitiker einig. Ob dafür ein Untersuchungsausschuss eingerichet wird, ist offen. Der SPD-Fraktionschef Saleh will dies nicht ausschließen.

Der Fraktionschef der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, hat einen Untersuchungsausschuss im Fall Amri nicht ausgeschlossen. Im Fall des Attentäters vom Berliner Breidscheidplatz waren zuletzt massive Vorwürfe gegen die Ermittler aufgetaucht. Sie sollen Unterlagen zu Anis Amri manipuliert haben. "Wir wollen eine lückenlose Aufklärung, keine Salami-Taktik. Wir wollen wissen, was Sache ist", sagte Saleh dem rbb-Inforadio am Samstag. Sollte es keine befriedigenden Antworten geben, schließe man eine parlamentarische Untersuchung nicht aus, so Saleh.



Am Donnerstag wurde in einer aktuellen Stunde des Berliner Abgeordnetenhauses deutlich, dass ein entsprechender Untersuchungsausschuss immer wahrscheinlicher wird. So schlossen bereits die innenpolitischen Sprecher von SPD- und CDU-Fraktion, Frank Zimmermann und Stephan Lenz, die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses nicht mehr aus.

Müller lobt Parteifreund Geisel

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte im Abgeordnetenhaus eine rückhaltslose Aufklärung angekündigt. Die Polizei dürfe Fehler nicht verschleiern, gegen mehrere Mitarbeiter seien disziplinarrechtliche Maßnahmen ergriffen worden, so Geisel. Außerdem hat die Landesregierung Anzeige gegen Mitarbeiter des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) wegen Verdachts auf Strafvereitelung und Falschbeurkundung gestellt. Für dieses Vorgehen fand Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf einem Parteitag am Samstag lobende Worte. "Ich bin froh, dass wir einen sozialdemokratischen Innensenator in unserer Stadt haben", sagte Müller zu Geisels offenem Umgang mit dem Aktenskandal im Fall Anis Amri. Geisel sei sofort mit den neuen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gegangen, "aber ohne Pauschalkritik an der Polizei und an den Sicherheitsbehörden", so Müller. Nicht wenige verstanden Müllers öffentliches Lob auch als Seitenhieb auf Geisels Vorgänger Frank Henkel (CDU).



Sachstandsbericht zu Amri offenbar manipuliert

Geisel hatte am Mittwoch mutmaßliche Manipulationen im LKA bekannt gemacht. So soll bei weiteren Ermittlungen ein Sachstandsbericht des Polizeilichen Staatsschutzes aufgetaucht sein, in dem Amri gewerbsmäßiger Drogenhandel vorgeworfen wird. Dieser Vorwurf hätte genügt, einen Haftbefehl gegen Amri zu erwirken, was allerdings nicht geschah. Stattdessen, so der Verdacht, wurde im Januar, also gut einen Monat nach dem Terroranschlag in Berlin, ein neuer Bericht im LKA erstellt - und auf November 2016 zurückdatiert. In diesem Bericht war nur noch von geringfügigem Handel mit Betäubungsmitteln die Rede.