Die brandenburgische Polizei hat in der Uckermark einen 17 Jahre alten syrischen Terrorverdächtigen festgenommen. Er soll einen Selbstmordanschlag in Berlin geplant haben, teilte Innenminister Karl-Heinz Schröter am Dienstag mit.

Die brandenburgische Polizei hat möglicherweise einen Selbstmordanschlag verhindert. Ein 17 Jahre alter Syrer sei in der Uckermark festgenommen worden, teilte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag in Potsdam mit. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Mann einen Anschlag in Berlin geplant haben.

Nach rbb-Informationen wurde der 17-Jährige in Gerswalde festgenommen, in einer Unterkunft für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Am Dienstagmorgen soll es dort einen SEK-Einsatz gegeben haben.



Auf die Spur des Verdächtigen sei man durch Hinweise von Polizeibehörden aus anderen Bundesländern gekommen, sagte Schröter. Der Syrer habe sich in einer elektronischen Nachricht auf WhatsApp an seine Mutter eindeutig zu dem geplanten Anschlag geäußert.

Nach Angaben des Innenministers war der junge Mann illegal nach Deutschland eingereist. Seit wann er hier bereits lebte, war zunächst noch unklar. Auch den genauen Ort der Festnahme nannte der Minister nicht. Derzeit werde das Umfeld des Festgenommenen überprüft, hieß es.



