Bundeswehrsoldat unter Terrorverdacht - Auch das ZPS steht offenbar auf der "Todesliste"

02.05.17 | 10:07 Uhr

Der festgenommene Bundeswehrsoldat Franco A. soll eine "Todesliste" mit möglichen Anschlagsopfern geführt haben, auf der auch Berliner standen. Jetzt meldete die Künstlergruppe "Zentrum für politische Schönheit": Auch sie sind dort notiert.

Auf einer "Todesliste" des terrorverdächtigen Bundeswehrsoldaten Franco A. soll auch das "Zentrum für politische Schönheit" (ZPS) stehen. Das teilte die Aktivistengruppe über Twitter mit. Das ZPS sei vom Landeskriminalamt informiert worden, hieß es. Die Organisation forderte "von der Bundesregierung die lückenlose Aufklärung sowie den Schutz der Rechte auf Kunstfreiheit und freie Meinungsäußerung" und kündigte an, sie werde ihre "Arbeit selbstverständlich in voller Konsequenz fortsetzen".



Gleichzeitig kritisierte das ZPS, in der Bundeswehr gebe es einen "militanten Rechtsextremismus", der bei der Aufklärung des Falls Franco A. im Fokus stehen müsse, statt eine "restriktive Überprüfungspraxis für Flüchtlinge" durchzusetzen.

Das "Zentrum für politische Schönheit" hat in der Vergangenheit mehrfach Aktionen veranstaltet, mit denen es auf die schwierige Lage von Flüchtlingen an den europäischen Grenze aufmerksam machen wollte. Im Sommer 2016 rief das ZPS Menschen "mit Flüchtlingshintergrund" dazu auf, sich in einer Arena vor dem Gorki-Theater öffentlich von Tigern fressen zu lassen, sollten nicht Flüchtlinge aus der Türkei nach Berlin ausgeflogen werden. 2015 installierten die Aktivisten Plattformen im Mittelmeer, die den Flüchtlingen als Rettungsinseln dienen sollen. Davor entwendete die Gruppe die Mauerkreuze am Spreeufer.

Aufgeflogen durch einen Waffenfund

Der 28-jährige Bundeswehrsoldat war am vergangenen Mittwoch festgenommen worden. Der mutmaßliche Rechtsextremist soll - als Flüchtling getarnt - eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben. Auch ein 24-jähriger mutmaßlicher Komplize sitzt in U-Haft.



Laut Staatsanwaltschaft lebte A. monatelang ein Doppelleben: Obwohl er kein Arabisch spricht, hatte er sich als Flüchtling aus Syrien registrieren lassen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gewährte dem heute 28-Jährigen nach einer Anhörung auf Französisch Ende 2016 eingeschränkten Schutz. Franco A. flog auf, nachdem er auf dem Flughafen Wien eine Pistole in einer Toilette versteckt hatte. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt geht davon aus, dass er mit der Waffe einen Anschlag plante.



Auch Linken-Politikerin auf der Liste

Nach Angaben von Ermittlern führte der Mann aus Offenbach eine Liste mit möglichen Anschlagsopfern. Diese soll bei einer Hausdurchsuchung gefunden worden sein.



Wie am Wochenende bekannt wurde, befinden sich auf dieser Liste auch Berliner. So twitterte die Linken-Politikerin Anne Helm am Samstag, ihr Name finde sich auf der Liste des mutmaßlichen Rechtsterroristen. Laut "Bild" soll ein weiterer Berliner auf der Liste verzeichnet sein. Sendung: Abendschau, 02.05.2017, 19:30 Uhr

Die Aktionen des Zentrums für Politische Schönheit

Das "Zentrum für Politische Schönheit" (ZPS) ruft Menschen "mit Flüchtlingshintergrund" dazu auf, sich am 28. Juni 2016 "öffentlich von Tigern fressen zu lassen", in einer Arena vor dem Gorki-Theater. Die Aktivisten wollen damit auf das Verbot von Beförderungsunternehmen aufmerksam machen, die keine Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung in die BRD befördern dürfen. Menschen flüchten deswegen über den gefährlichen Seeweg.

Anfang Oktober 2015 installieren die Aktivisten Plattformen im Mittelmeer, die den Flüchtlingen als Rettungsinseln dienen sollen.



Kurz vor dem 25. Jubiläum des Mauerfalls, im November 2014 , entwendet die Kunstgruppe die 14 Gedenkkreuze für die Mauertoten. Damit will sie auf die Lage der Flüchtlinge an der europäischen Grenze aufmerksam machen.



Die Gruppe bringt die weißen Kreuze in die Waldberge von Gourougou vor der Grenzstadt Melilla, einige zur Eindämmungsanlage in Bulgarien und andere an die griechische Grenze.

Dort, so das ZPS, gedenken "vergangene und zukünftige Mauertote" der Menschen, die voraussichtlich an den EU-Außenmauern sterben werden.



Kurz nach dem Entwenden der Mauerkreuze starten die Künstler mit zwei Reisebussen am Berliner Maxim-Gorki-Theater. Ihr Ziel: eine südosteuropäische EU-Außengrenze, an der sie mit Bolzenschneidern demonstrieren.

Im Jahr 2012 richtet sich eine der ZPS-Aktionen gegen Eigentümer des Rüstungsunternehmen KMW. Das Projekt "Belohnung: 25.000 Euro" verspricht jedem ein Preisgeld, der etwaige kriminelle Machenschaften der Eigentümer aufdecken könne. Die Gruppe hofft so, das Rüstungsunternehmen vor Gericht zu bringen.



2009 hatte sich das Zentrum einen Namen gemacht, als es einen "Thesen-Anschlag" auf den Deutschen Bundestag verübt. Da nach Aussage der Aktivisten kein namhafter deutscher Autohersteller bereit war, einen Wagen zu spenden, reisten sie mit Pferden an.



Im selben Jahr versteigert das ZPS die deutsche Bundeskanzlerin auf ebay. Beworben wird sie als gebraucht, visionslos, antriebslos und uninspirierend. Mit dem Gewinn der Auktion soll das Projekt "Seerosen für Afrika" finanziert werden, das 1.000 Rettungsplattformen für Flüchtlinge im Mittelmeer vorsieht.



2010 veranlassen die Aktivisten ein Mahnmalprojekt namens "Die Säulen der Schande", das an die westliche Mitverantwortung am Massaker von Srebrenica erinnern soll. Für jedes der 8.372 Opfer wird ein Paar Schuhe gesammelt. Die insgesamt 16.744 Schuhe bilden zusammen mit einer Betonkonstruktion den Schriftzug "UN" - United Nations.