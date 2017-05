Audio: Antenne Brandenburg | 31.05.2017 | Magdalena Bienert

Terrorverdacht - Kein Haftbefehl gegen 17-Jährigen in der Uckermark erlassen

31.05.17 | 17:26 Uhr

Überraschende Wende im Fall des Terrorverdächtigen in der Uckermark: Am Morgen sagte die Polizei noch, der 17-Jährige habe sich in den vergangenen Monaten "selbst radikalisiert". Die Staatsanwaltschaft teilte nun aber mit, dass sie keinen Haftbefehl beantragt.



Der Terrorverdacht gegen einen 17-jährigen Syrer aus der Uckermark hat sich nicht bestätigt. Gegen den Mann werde kein Haftbefehl beantragt, er werde wieder auf freien Fuß gesetzt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Potsdam am Mittwoch. Der Anfangsverdacht einer schweren staatsgefährdenden Straftat habe sich nicht erhärtet, sagte der Potsdamer Staatsanwalt Christoph Lange dem rbb. Demnach haben die bisherigen Ermittlungen auch nicht bestätigt, dass der 17-Jährige Kontakt zu einem islamistischen Terrornetzwerk hatte. Der junge Mann war am Dienstag unter Terrorverdacht in Gewahrsam genommen worden. Das Potsdamer Innenministerium erklärte, die Polizei habe mit dem Einsatz keinen Fehler gemacht. Es habe von mehreren Stellen Hinweise gegeben, dass der Mann einen Selbstmordanschlag in Berlin verüben wollte, sagte Sprecher Ingo Decker.

Polizisten vor dem Jugendheim, in dem der Verdächtige festgenommen wurde

"Was heißt schon, sich dem Dschihad anzuschließen?"

Am Vormittag hatte die Polizei davon gesprochen, dass sich der Mann in den vergangenen Monaten "selbst radikalisiert" habe. Der Asylbewerber soll in einer Whatsapp-Nachricht an seine Mutter erklärt haben, dass er in den "Heiligen Krieg" ziehen wolle. Ministeriumssprecher Decker zufolge interpretierte auch die Familie des Syrers die Nachricht als Abschiedsbrief. Polizeisprecher Torsten Herbst sagte, die Nachricht habe "von Anfang an großen Interpretationsspielraum" zugelassen. "Was heißt schon, sich dem Dschihad ("Heiliger Krieg") anzuschließen? Da mussten wir ran, mussten aufhellen", sagte der Polizeioberrat. Die Polizei müsse sowohl be- als auch entlastende Beweise sammeln, sagte Herbst. Sie habe im Zuge der Ermittlungen mehrere Handys und einTablet sichergestellt.

Per Kurznachrichtendienst Twitter teilte die Polizei mit, die Maßnahmen dauerten noch an. Die Entlassung des 17-Jährigen werde voraussichtlich im Laufe des Tages erfolgen.



Keine Anhaltspunkte für unmittelbare Anschlagsgefahr

Außerdem prüften die Ermittler, ob der Jugendliche möglicherweise einen Selbstmordanschlag in Berlin plante. Laut Bundesinnenministerium gab es jedoch keine unmittelbare Anschlagsgefahr. Derzeit lägen dem Ministerium "keine Anhaltspunkte dafür vor, dass ein Anschlag unmittelbar bevorstand", sagte eine Sprecherin am Dienstagabend in Berlin. Die Behörden hätten schnell und frühzeitig reagiert, um ein Risiko für die Bevölkerung auszuschließen. Die Brandenburger Polizei hatte Hinweise von Ermittlungsbehörden aus Hessen und Berlin erhalten. Nach den ersten Erkenntnissen war der junge Mann 2015 eingereist und wurde als Asylbewerber registriert. Er lebte nach Polizeiangaben seit 2016 in einem Heim für unbegleitete

minderjährige Flüchtlinge in Gerswalde östlich von Templin in der Uckermark. Bei dem Einsatz der Polizeikräfte leistete er nach Polizeiangaben keinen Widerstand. Nach Angaben der Polizei waren bis zu 130 Polizisten im Einsatz. Rund 70 Beamte seien mit den weiteren Ermittlungen betraut. "Als ich von dem Vorfall in Gerswalde gehört habe, war ich schon schwer erschrocken. Das ist eine erhebliche Belastung für die Jugendlichen und die Mitarbeiter", sagte Norbert Lekow vom Heimbetreiber, der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung Brandenburger Kinder und Jugendlicher (GFB). "Wenn jemand mit dem Verdacht festgenommen wird, ist das sehr beunruhigend", ergänzte der GFB-Geschäftsführer.



mit Informationen von Magdalena Bienert und Dominik Lenz