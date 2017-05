Einen Tag nach seinem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko das ehemalige Konzentrationslager Sachsenhausen besucht. Dort legte er am Samstag einen Kranz an einer Gedenktafel nieder. Sie erinnert an die ukrainischen Opfer des KZs.

Zuvor hatte sich Poroschenko die aktuelle Sonderausstellung angeschaut. Sie befasst sich mit der Ermordung von mehr als 10.000 sowjetischen Kriegsgefangenen in Sachsenhausen im Herbst 1941. Die Ausstellung ist noch bis zum 18. Juni im Neuen Museum zu sehen. [Link zur Gedenkstätte]

Das Konzentrationslager Sachsenhausen wurde 1936 bei Oranienburg (Oberhavel) gebaut. Bis 1945 waren hier nach Angaben der Gedenkstätte insgesamt 200.000 Menschen inhaftiert, zehntausende wurden ermordet.

Mit der Bundeskanzlerin hatte Poroschenko zuvor über die Lage in seinem Land gesprochen. [Link zu tagesschau.de]