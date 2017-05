Brandenburg übernimmt die Federführung einer länderübergreifenden Arbeitsgruppe, die sich mit dem Umgang mit Wölfen befassen wird. Das ist ein Ergebnis der Umweltministerkonferenz, die am Freitag in Bad Saarow zu Ende gegangen ist. In einer Mitteilung des Brandenburgischen Ressortchefs Jörg Vogelsänger (SPD) heißt es, diese Arbeitsgruppe habe den Auftrag, sich mit den Themen "Günstiger Erhaltungszustand des Wolfs" und "Definition und Umgang mit Problemwölfen" zu befassen. Der Bericht soll zur nächsten Umweltministerkonferenz in Potsdam vorliegen.

Aus Brandenburger Sicht ist das Thema von besonderer Bedeutung. Aber auch in anderen Flächenländern wird ein angemessenes Wolfsmanagement kontrovers diskutiert. Dazu hat der Bund bei der Umweltministerkonferenz einen Bericht vorgelegt, der den Ist-Zustand dokumentiert, wie es aus dem Ministerium in Potsdam heißt.

In Brandenburg soll es 22 Rudel geben, geschätzt 200 einzelne Raubtiere. Der Präsident des Landesbauernverbands Brandenburg, Henrik Wendorff, hatte zuvor an die Minister appelliert, ein bundesweites Konzept zum Umgang mit dem Wolf aufzustellen. Auch Dirk Wellershoff, der Präsident des Brandenburger Landesjagdverbandes, will ein solches Konzept, inklusive Obergrenzen, sagte er dem rbb. Denn nur wer keinen Wolf in der Nähe habe, könne weiter für dessen kompletten Schutz sein, sagte er weiter. 200 Wölfe allein in Brandenburg hält Wellershoff für ausreichend.