Die Initiative Volksentscheid Fahrrad hat am Donnerstag überraschend den Entwurf des neuen Radgesetzes veröffentlicht. Juristen sollen helfen, Stolperfallen zu finden, damit das Gesetz schnell verabschiedet werden kann. Auch ein Seitenhieb in Richtung Senat.

Nach monatelangen Verhandlungen hat die Initiative Volksentscheid Fahrrad am Donnerstag überraschend den aktuellen Entwurf zum bundesweit ersten Radgesetz [Download] veröffentlicht. Die Fahrrad-Aktivisten wenden sich damit an die Öffentlichkeit und bitten Juristen pro bono um ihre Mithilfe. Es gehe darum, zu prüfen, ob und wo man den Entwurf noch verbessern könne, so die Initiatoren. Sie hoffen auf eine schnelle Verabschiedung des Gesetzes. Mit der Veröffentlichung des Entwurfes erhöhen die Initiatoren auch den Druck auf den Berliner Senat und die Justizverwaltung, die sich derzeit mit dem Gesetz beschäftigt. Die Pläne zum Volksentscheid stünden als Druckmittel weiter "auf Stand-by", sagte Initiator Heinrich Strößenreuther am Donnerstag dem rbb. Es käme nun darauf an, wie der Senat die juristische Prüfung des Gesetzes vorantreibt.

Das neue Radgesetz soll das Fahrradfahren in der Hauptstadt sicherer und bequemer machen. Bereits Anfang April hatten Senat und Initiative die Eckpunkte der Öffentlichkeit vorgestellt. Demnach soll ein lückenloses Radwegenetz entstehen. An Hauptstraßen sollen die Radspuren verbreitert und wo möglich auch geschützt vom Autoverkehr angelegt werden. Auf besonders wichtigen Verbindungsstrecken sollen Rad-Schnellwege ausgewiesen werden. Außerdem sollen 100.000 Fahrradstellanlagen geschaffen werden.

Für Strößenreuther ist dieser Gesetzentwurf "ein Kompromiss, mit dem wir leben können." In Teilen sei der Entwurf sogar "besser, als was wir erarbeitet haben", sagte Strößenreuther am Donnerstag. Dazu zähle etwa die Mitnahme von Fahrrädern in Bussen in den Abendstunden.



Nach Plänen der Initiative soll der parlamentarische Prozess Ende Mai starten. Strößenreuther hatte aber in der Vergangenheit mehrfach kritisiert, dass die Politik das Volksbegehren ausbremse. Zunächst sei die Prüfung des Gesetzentwurfes monatelang verzögert worden.

Im Dezember 2016 hatten die Rad-Aktivisten gegen den Senat geklagt, weil dieser ihren Gesetzesentwurf ihrer Ansicht nach nicht schnell genug geprüft hatte. Im März zog die Initiative die Untätigkeitsklage zurück, als der Senat den Entwurf Ende Februar schließlich doch prüfte - und durchfallen ließ. Die Forderungen würden die Kompetenzen des Landes übersteigen, stellte die Innenverwaltung damals fest. Die Initiatoren des Volksbegehrens kündigten daraufhin Nachbesserungen an.

Die Initiative verlangte ursprünglich unter anderem 350 Kilometer Fahrradstraßen, 100 Kilometer Schnellwege und 200.000 zusätzliche Abstellplätze für Fahrräder. Sie hatte über 100.000 Unterschriften eingereicht - fast 90.000 waren gültig.