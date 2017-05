Abstimmung am Sonntag

Fast 3.200 Einwohner der Kleinstadt Welzow (Spree-Neiße) sind heute aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen.



Die noch amtierende Rathauschefin Birgit Zuchold (SPD) tritt gegen zwei weitere Bürgermeister-Kandidaten an: die Stadtverordneten Hannelore Wodtke von der Wählerinitiative Grüne Zukunft Welzow und Hilmar Mißbach vom Bürgerforum Stadtumbau Welzow.



Die südbrandenburgische Kleinstadt ist eng verwoben mit der Braunkohle. Unklar ist, ob der angrenzende Tagebau Welzow-Süd in einigen Jahren ausgebaut wird. Dafür wären Umsiedlungen notwendig, Teile der Stadt müssten abgebaggert werden. Der Tagebaubetreiber LEAG will sich bis 2020 festlegen.