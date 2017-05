Flüchtlinge protestieren gegen Zustände in Notunterkunft

Rund 60 Geflüchtete haben am Mittwoch vor der Notunterkunft im ehemaligen Rathaus Wilmersdorf gegen schlechte Zustände in ihrer Einrichtung protestiert. Der Vorwurf: Hygieneprobleme und Gewalt durch Sicherheitsleute.

Augenzeugenberichten zufolge soll es schlechte hygienische Zustände und Auseinandersetzungen mit den Sicherheitsleuten in der Notunterkunft für Geflüchtete im früheren Berliner Rathaus Wilmersdorf geben. Wegen dieser Zustände, so berichtete eine Augenzeugin gegenüber dem rbb, würde inzwischen ein Teil der Bewohner nicht mehr in der Unterkunft leben, sondern auf einer Wiese vor dem Gebäude.

Am Mittwochabend hatten etwa 60 Geflüchtete vor der Einrichtung gegen die Zustände in ihrer Unterkunft protestiert.