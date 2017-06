Petition kämpft für Tische und Stühle in der Mainzer Straße

In der Mainzer Straße in Berlin-Friedrichshain dürfen bald keine Tische und Stühle mehr vor Cafés und Läden stehen. Die Anwohner machen gegen das Verbot des Ordnungsamts mobil - inzwischen auch per Online-Petition, die bereits 23.000 Unterstützer hat.