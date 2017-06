Im Alter von 87 Jahren - Altkanzler Helmut Kohl ist tot

16.06.17 | 18:34 Uhr

Altkanzler Helmut Kohl ist am Freitagmorgen im Alter von 87 Jahren gestorben. Regierungschef Müller würdigte Kohls Einsatz für Berlin, Brandenburgs Regierungschef Woidke sagte, die Ostdeutschen würden ihm für immer dankbar sein.



Helmut Kohl wollte in die Geschichtsbücher eingehen - und es ist ihm gelungen. Sowohl die deutsche Einheit als auch das Zusammenwachsen Europas einschließlich der Einführung einer gemeinsamen Währung werden untrennbar mit dem Altkanzler verbunden bleiben. Am Freitag starb er im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen, wie die CDU auf Twitter bestätigte. Nach einer Knieoperation im Jahr 2008 erlitt Kohl bei einem Sturz ein Schädel-Hirn-Trauma. Seitdem war er auf einen Rollstuhl angewiesen, seine Sprechfähigkeit war deutlich eingeschränkt. Nach einer Hüftoperation im Mai 2015 mit Folgekomplikationen verbrachte Kohl längere Zeit in kritischem Zustand auf der Intensivstation.



Am 3. Oktober 1990 feierte Kohl vor dem Berliner Reichstag den Höhepunkt seines Politiker-Lebens: Die deutsche Einheit.

Großes Einsatz für Wiedervereinigung und Umzug nach Berlin

Kaum ein Politiker nach Adenauer prägte Nachkriegsdeutschland so stark wie Kohl. Zwischen 1969 und 1976 war er rheinland-pfälzischer Ministerpräsident, dann ging er in die Bonner Hauptstadt - und verkörperte diese in der Folge geradezu. 1982 gelang es Kohl, die FDP aus der sozial-liberalen Koalition zu lösen und für ein schwarz-gelbes Bündnis zu gewinnen. Es folgten die 16 Jahre seiner Kanzlerschaft. Mit Berlin verbindet Helmut Kohl vor allem sein großer Einsatz für die deutsche Einheit und damit auch für die geteilte Stadt. Nach dem Fall der Mauer 1989 ergriff er die Chance gegen alle Widerstände im In-und Ausland und setzte sie mutig durch. 1992 dankte es ihm die Stadt und ernannte ihn zum Ehrenbürger.

Zudem hielt er stets an Berlin als neuer Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands fest und setzte sich in der Debatte um den Umzug dafür ein.



Reaktionen Michael Müller, SPD Die Berlinerinnen und Berliner werden nie den Anteil vergessen, den Helmut Kohl an der friedlichen Wiedervereinigung und damit letztlich auch an der Einheit Berlins hatte. Er hat sich um Deutschland und seine Hauptstadt verdient gemacht. Kohl hat stets an Berlin als Hauptstadt festgehalten und sich in der Debatte um den Sitz von Parlament und Regierung klar zum Umzug nach Berlin bekannt.

Dietmar Woidke, SPD Helmut Kohls Einsatz für die Wiedervereinigung wird in die Geschichte eingehen, die Ostdeutschen werden ihm dafür immer dankbar sein. Dank Kohls Überzeugungskraft konnten 1989/1990 viele Vorbehalte gegen ein geeintes Deutschland ausgeräumt werden. Zugleich war Helmut Kohl ein großer Europäer, der in der europäischen Einigung auch ein Friedensprojekt gesehen hat.

1999 politischer Tiefpunkt: Die Parteispendenaffäre

Die Verlegung des Regierungssitzes im Jahr 1999 hätte Kohl gerne auch als Kanzler erlebt, aber bei der Wahl 1998 unterlag er gegen den SPD-Kanzlerkandidaten Gerhard Schröder. Ein Jahr später wurde die Parteispendenaffäre publik, in der Kohl eine gewichtige Rolle spielte. Er stellte sich über Recht und Gesetz, als er Geld am Rechenschaftsbericht vorbei für die Partei annahm und den Spendern Anonymität versprach. Die Namen machte er nie publik, er begründete dies mit einem persönlichen Ehrenwort. Große Teile der Partei wandten sich daraufhin von ihm ab. Ein eingeleitetes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Untreue gegen Kohl wurde wieder eingestellt.



Überzeugter Europäer

Besonders am Herzen lag dem Mann aus der Pfalz das Verhältnis zu Frankreich. Es passte, dass die Chemie zwischen Kohl und dem damaligen sozialistischen Staatspräsidenten Francois Mitterrand stimmte. Zu den Bildern des 20. Jahrhunderts gehört, wie sich die beiden in Verdun die Hände halten und der Weltkriegstoten gedenken. In den letzten Jahren sorgten vor allem familiäre Streitereien für Schlagzeilen. Die öffentlichen Äußerungen und Bücher der Söhne Walter und Peter Kohl ließen den Schluss zu, dass die sommerlichen Inszenierungen einer Ferienidylle am Wolfgangsee nicht ganz zur Wirklichkeit gepasst hatten. 2001 hatte sich seine erste Frau Hannelore, die an einer Lichtallergie litt, das Leben genommen. Zu seiner zweiten Hochzeit mit der 34 Jahre jüngeren Regierungsdirektorin Maike Richter im Jahr 2008 waren seine Söhne nicht eingeladen. Walter Kohl sagte einmal, als Vater habe Helmut Kohl versagt, er habe sich aber "einseitig" mit ihm versöhnt.

In Erinnerung bleiben wird er aber vor allem als großer Staatsmann, der bei der Gestaltung der deutschen Einheit großes Geschick bewies und sich Respekt und Hochachtung auf der ganzen Welt erarbeitete.