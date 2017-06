Christian Müller, Intensiv-Straftäter und früherer Organisator der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Demonstrationen in Potsdam ("Pogida"), hat sich offenbar nach Fuertevenatura abgesetzt, um einer Haftstrafe zu entgehen. Das berichten die Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN). Demnach hat sich Müller am Montag in einem Live-Video bei Facebook gezeigt, im Hintergrund sei dabei das "Restaurante La Farola del Mar" zu sehen gewesen, das sich auf der kanarischen Ferieninsel befindet.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam wollte sich zu dem Video auf rbb|24-Anfrage aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Nur soviel ließ sich Behördensprecher Christoph Lange entlocken: "Sobald eine rechtkräftige Verurteilung und ein Haftbefehl vorliegen, werden wir Vollstreckungsmaßnahmen in die Wege leiten." Das könnte bedeuten, dass Zielfahnder eingesetzt werden, um Müller dingfest zu machen.