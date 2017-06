Am schlimmsten ist die Situation demnach in Mitte, auf der Leipziger Straße Hausnummer 23, nicht weit von der Friedrichstraße und dem Gendarmenmarkt. Dort hat ein RUBIS-Passivsammler des Landes Berlin eine durchschnittliche Stickstoffdioxidbelastung von 66 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen - gesetzlich erlaubt sind lediglich 40 Mikrogramm durchschnittliche Jahresbelastung.

Dort, wo die Stadtautobahn in Neukölln die Buschkrugallee kreuzt, ist die Belastung mit gefährlichen Stickstoffdioxid am zweithöchsten: 63 Mikrogramm - schließlich ist die A100 mit 168.000 Autos täglich die am zweithäufigsten befahrene Straße der Bundesrepublik. Eine besonders hohe Belastung zeigen die RUBIS-Messungen auch auf der Hauptstraße in Schöneberg.