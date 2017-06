Weniger rechte Veranstaltungen in Brandenburg

Das Interesse an Veranstaltungen der rechtsextremen Szene in Brandenburg nimmt offenbar ab: Die Zahl von Veranstaltungen geht weiter zurück. Das ergab eine Anfrage der Linken an das Innenministerium.

Im ersten Quartal dieses Jahres registrierte die Polizei zehn rechte Kundgebungen und zwei Mahnwachen. Im gesamten vergangenen Jahr waren es noch 171 Veranstaltungen, 2015 sogar 202.

Die Linken-Abgeordnete Andrea Johlige vermutet, dass die Entwicklung mit dem Rückgang der Flüchtingszaheln zusammenhängt: "Das Thema Asyl scheint wieder an Mobilisierungsfähigkeit zu verlieren", sagte sie.

Laut Polizei hatten im ersten Quartal dieses Jahres neun Veranstaltungen einen Bezug zu den Themen Asyl, Flüchtlinge und Ausländer. Im vierten Quartal 2016 waren es noch 21, im Vergleichsquartal 2015 sogar 77.