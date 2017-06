Über 20 Einsätze in diesem Jahr - Wer zahlt bei falschem Bombenalarm?

13.06.17 | 18:00 Uhr

Rund um Berlin-Friedrichshain herrschte am Montag Verkehrschaos, weil jemand zwei Werkzeugkisten in der Tram vergessen hatte. Die Verursacher solcher falschen Bombenalarme werden selten zur Kasse gebeten – aber wenn, dann wird es richtig teuer.

Wer auch immer am Montag die beiden Werkzeugkoffer in der Tram nahe der Warschauer Straße vergessen hat – Tausende Berliner dürften nicht gut auf ihn zu sprechen sein. Denn weil die Polizei den Fundort des "verdächtigen Gegenstands" weiträumig absperrte, versank der halbe Stadtteil in einem Verkehrschaos. Zudem hat der Einsatz hohe Kosten für den Steuerzahler verursacht, denn insgesamt waren 50 Beamte über Stunden im Einsatz, wie die Polizei rbb|24 auf Anfrage mitteilte. Zudem mussten Spezialkräfte des LKA für die Untersuchung der Koffer anrücken. Insgesamt dürften schätzungsweise mehrere 10.000 Euro für die Staatskasse angefallen sein.

Schon 21 Einsätze im laufenden Jahr

Insgesamt haben in Berlin vergessene Koffer, Kisten und Tüten und daraus resultierende falsche Bombenalarme in diesem Jahr bereits mehrere hunderttausend Euro Aufwand verursacht.

Denn es war seit Jahresbeginn bereits der 21. Einsatz dieser Art. So musste vor zwei Wochen die Hauptstraße in Schöneberg über Stunden hinweg voll gesperrt werden, weil auf der Rückbank eines gestohlenen Autos verdächtige Gegenstände und ein Benzinkanister lagen. Vor anderthalb Monaten wurde wegen eines herrenlosen Koffers am Flughafen Tegel sogar kurzzeitig der Flugbetrieb unterbrochen.

Der Besitzer der beiden Koffer hat sich noch nicht gemeldet - aber er muss ohnehin nicht fürchten, für den Großeinsatz zur Kasse gebeten zu werden. "Sie können niemanden in Regress nehmen, wenn er seinen Koffer irgendwo vergisst", erläuterte ein Polizeisprecher.



Falscher Bombenalarm kostete Verursacherin 207.000 Euro

Anders sieht es dagegen aus, wenn jemand durch eine Bombendrohung mutwillig einen Entschärfungseinsatz der Polizei verursacht. Das kann im Extremfall richtig teuer werden. So hatte eine Studentin im September 2003 dem Düsseldorfer Flughafen telefonisch mit einer Bombenexplosion gedroht, weil sie nicht mit ihrem Freund in den Urlaub fliegen wollte. Alle Terminals wurden geräumt, dutzende Flüge verschoben oder gestrichen. Vier Jahre später verdonnerte das Düsseldorfer Landgericht die junge Frau zu Schadenersatz in Höhe von 207.000 Euro. Mit dieser Dummheit hat die Frau wohl ihr gesamtes weiteres Leben ruiniert. "Ihr wird in den nächsten 30 Jahren nur das Einkommen bleiben, was unterhalb des Pfändungsfreibetrages liegt", sagte der Sprecher des Gerichts im Anschluss.