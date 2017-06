Stadtplaner und A100-Gegner fordern in einem gemeinsamen Papier, auf den Flächen der Autobahn in Neukölln und Treptow Wohnhäuser zu errichten. Das entspanne den Wohnungsmarkt und bremse den Mietenanstieg, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Berliner Instituts für urbane Mobilität (ium). Zugleich helfe der Bau von Wohnungen in City-Nähe, lange Wege der Bewohner und damit mehr Autoverkehr zu vermeiden.



Durch eine Wohnbebauung gebe es also weniger Bedarf an Straßen - und somit auch an der Verlängerung der A100. "Es wäre eine Win-Win-Win-Lösung", so die Bilanz der Studie, an der auch das Aktionsbündnis "A100 stoppen!" beteiligt war.