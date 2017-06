Audio: Inforadio | 22.06.2017 | Jan Menzel

Hitzige Debatte im Parlament - Abgeordnetenhaus spricht sich gegen Tegel-Offenhaltung aus

22.06.17 | 13:14 Uhr

Die einen wollen "Tegel in die wohlverdiente Rente schicken", die anderen sprechen von einem "Gau für die Demokratie". Die Diskussion über die Zukunft des Flughafens wurde im Berliner Abgeordnetenhaus hart geführt - am Ende hatte zumindest die Mehrheit im Parlament eine klare Position.

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat sich das Berliner Abgeordnetenhaus gegen einen Weiterbetrieb des Flughafens Tegel nach Eröffnung des neuen Airports BER ausgesprochen. Mit den Stimmen der rot-rot-grünen Regierungsfraktionen verabschiedete das Parlament am Donnerstag eine entsprechende Entschließung. Diese Position wird dann in den Vorlagen für den Volksentscheid zu Tegel zitiert, über den die Berliner am 24. September abstimmen können. Es gehe darum, 300.000 Berliner von Lärm zu befreien, neue Entwicklungschancen für die Stadt zu eröffnen, "sinnlose Milliardenausgaben" und "ewigen Streit" vor Gerichten zu vermeiden, heißt es in dem Beschluss. FDP und AfD stimmten gegen die Entschließung, die CDU enthielt sich.



Grüne: "Wohlverdiente Rente für Tegel"

In der vorangegangenen eineinhalbstündigen Debatte hatten sich Gegner und Befürworter heftige Debatten geliefert, allerdings mit vorhersehbaren Positionen. Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek attackierte die Opposition mit scharfen Worten. Die Pläne von FDP und AfD, Tegel auch nach der Eröffnung des BER weiter offenzuhalten, seien fortschrittsfeindlich: "Tegel wird immer ein Teil der Berliner Geschichte bleiben. Jetzt ist es Zeit, Geschichte weiterzuschreiben. Wir wollen Tegel nicht offenhalten, sondern für die Zukunft öffnen." Berlin brauche keinen Flughafen "für die Reichen und die Militärs". Speziell der FDP hielt Kapek vor, sie gaukele den Menschen vor, sie könnten per Volksentscheid über den Weiterbetrieb von TXL entscheiden. Rechtlich sei dies jedoch nicht möglich, erklärte die Grünen-Politikerin. "Die Zeit des Flughafen Tegels ist abgelaufen, gönnen wir ihm seine wohlverdiente Rente", so Kapek.

CDU: "Ein Gau für die Demokratie"

Die Koalition werde beim Tegel-Volksentscheid scheitern, prophezeite hingegen CDU-Generalsekretär Stefan Evers und warnte Rot-Rot-Grün, sich über das Ergebnis der Abstimmung hinwegzusetzen. Die Politik sei gefordert, den Bürgern gegenüber verlässlich zu bleiben, die Meinung der Bevölkerung wahrzunehmen und die Realität zu akzeptieren: Die Nachfrage im Luftverkehr werde steigen, die Wirklichkeit der Flughafenpolitik sei eine andere als zu Beginn vor zehn Jahren. Die Ankündigung, einen erfolgreichen Volksentscheid zu ignorieren, sei "ein Gau für die Demokratie".

AfD und FDP: "Sie wollen Provinz für Berlin" - "kein Herz"

In diese Richtung, wenn auch mit weitaus schärferen Worten, stießen auch AfD und FDP. Als lächerlich, erbärmlich und provinziell bezeichnete der AfD-Abgeordnete Frank-Christian Hansel die Senatspolitik. "Berlin braucht ein effizientes Flughafensystem", so Hansel. Nur mit zwei Flughäfen können die Stadt eine Mega-City werden. "Sie wollen Provinz für Berlin", so der Vorwurf des AfD-Politikers in Richtung Regierungskoalition. Der Flughafenbetrieb sei ein wichtiger Fortschrittstreiber. Keine anderen Metropolen weltweit würden ihre Innenstadtflughäfen aufgeben – trotz weiterer Betriebstätten am Stadtrand. Sebastian Czaja (FDP), dessen Fraktion die Initiative zur Offenhaltung von Tegel gestartet hatte, bestätigte, nur mit '"ehrlichen Zahlen", könne man den Berlinern entgegentreten. Die Koalition würde weder auf Zahlen, noch Studien, noch Experten, noch auf "ihr Herz" hören.

SPD: "Flughafen ist nicht mehr genehmigungsfähig."

SPD-Vizefraktionschef Jörg Stroedter wies diesen Vorwurf zurück. Tegel offenzuhalten, das sei "Wohlfühlpolitik" für Wenige auf Kosten der etwa 300.000 Bewohner in den Einflugschneisen. Es bedeute neben hohen Kosten von 200 Millionen Euro im Jahr, auch Risiken und Gesundheitsgefahren: "Dieser Flughafen ist in der heutigen Form nicht mehr genehmigungsfähig." Allein 1.000 Wohnung lägen so dicht in der Einflugschneise, dass sie Anspruch auf Entschädigung hätten. In seinem leidenschaftlichen Plädoyer trat er dafür ein, Tegel zu schließen: "Wir haben den Anwohnern seit Jahrzehnten versprochen, dass der Flughafen eingestellt wird, dieses Versprechen muss eingehalten werden", so Stroedter und warnte davor, beim Volksentscheid einer "Populistenkoalition" auf den Leim zu gehen.

SPD/Linke: "Doppelbetrieb ist unwirtschaftlich"

Auf die Unwirtschaftlichkeit des Doppelbetriebs verwiesen außerdem die Linke hin. AfD und FDP seien so unrealistisch, dass es schon "gefährlich" sei, erklärte Harald Wolff (Linke), und warf ihnen vor, mit "Halbwahrheiten und Populismus" zu hantieren. Die Opposition wisse, dass die Spielräume des Berliner Senats in der Frage Tegel "gegen Null tendieren würden". Der Senat könne das gar nicht allein entscheiden.

Die grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Pop, die letzte Rednerin in der Sitzung am Donnerstag, belegte ihre Position mit harten Fakten und Zahlen: "Tegel offenzuhalten ist rechtlicher Blödsinn. Tegel ist in einem erbarmungswürdigen Zustand, alleine die Renovierung würde 15 Milliarden kosten." AfD und FDP betrieben "knallharte Klientelpolitik" für diejenigen, die es sich leisten könnten, nicht in der Einflugschneise zu wohnen. Auch rechtlich gäbe es keinerlei Möglichkeiten, die Offenhaltung von Tegel durchzusetzen. Mit der Schließung Tegel gewinne Berlin neuen Wohnraum und Erholungsflächen, das Gelände des Flughafens könne ein Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort wie Adlershof werden.



Volksentscheid am Tag der Bundestagswahl

Der Flughafen Tegel schließt nach bisheriger Beschlusslage spätestens sechs Monate, nachdem der neue Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld in Betrieb geht. Gegenstand des Volksentscheids, den die FDP maßgeblich mit auf den Weg brachte und der auch von der AfD unterstützt wird, ist ein Appell an den Senat, vom Schließungsbeschluss abzurücken und Tegel unbefristet offenzuhalten. Rot-Rot-Grün lehnt das ab. Erfolgreich ist der Volksentscheid, wenn ein Viertel der Wahlberechtigten zustimmt.



Eine deutliche Mehrheit der Berliner fordert laut einer aktuellen Umfrage, dass der Flughafen Tegel auch nach der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER offenbleibt. Das geht aus dem jüngsten BerlinTrend hervor, den rbb-Abendschau und "Berliner Morgenpost" gemeinsam in Auftrag gegeben haben.