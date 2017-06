Video: Abendschau | 19.06.2017 | Mareike Witte

Ungleiche Verteilung niedergelassener Ärzte - In Berlin herrscht Ärztemangel trotz Überversorgung

22.06.17 | 06:03 Uhr

Berlin verfügt in vielen Bereichen über eine bessere ärztliche Versorgung als der Rest der Republik - auf dem Papier: Denn in einigen Bezirken mangelt es dennoch an Haus- und Fachärzten oder Psychotherapeuten, zeigt eine Studie. Von Oliver Noffke und Dominik Wurnig



Im bundesweiten Vergleich steht Berlin gar nicht mal so schlecht da. Gemessen an der Bevölkerungszahl gibt es mehr Kinder- und Augenärzte als im Bundesdurchschnitt. Bei den Hausärzten muss die Hauptstadt zwar leicht zurückstecken, aber der Versorgungsgrad – das Verhältnis zwischen geplanten Soll-Stellen und tatsächlich vorhandenen niedergelassenen Ärzten – liegt trotzdem bei 111 Prozent. Ab 110 Prozent spricht man von einer Überversorgung. Diese Zahlen widersprechen den Erfahrungen, die viele Berliner täglich machen. Arzttermine sind oftmals schwer zu bekommen, Wartezimmer voll. Mehr als fünf Minuten hat der Arzt manchmal nicht für seine Patienten Zeit. Die Bezirke Neukölln und Lichtenberg haben deshalb bei dem unabhängigen Institut für Gesundheit und Soziales (Iges) eine Studie in Auftrag gegeben. Es sollte untersucht werden, inwieweit sich die ärztliche Versorgung zwischen den Bezirken unterscheidet. Das Ergebnis zeigt eine deutliche Diskrepanz innerhalb Berlins. Haus- und Fachärzte sowie Psychotherapeuten sind sehr ungleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt.

"Wo Geringverdiener wohnen, ziehen Ärzte weg"

"Die Ärztesituation in Berlin unterscheidet sich ganz klar nach arm und reich, nicht nach Ost und West", sagte Lichtenbergs Gesundheitsstadträtin Katrin Framke (parteilos, für Die Linke) dem rbb. "Da wo die Besserverdienenden leben, gehen die Ärzte hin. Da wo die Menschen mit geringerem Einkommen leben, ziehen die Ärzte weg." In den wohlhabenderen Bezirken im Südwesten Berlins ist die ärztliche Versorgung generell außerordentlich gut. Manchmal weniger gut, oft jedoch deutlich schlechter sieht es insbesondere in Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick und eben Lichtenberg aus.

Die Ungleichheit sei eine Folge der Bedarfsplanung, mit der die Kassenärztliche Vereinigung (KV) steuert, wo Ärzte sich niederlassen dürfen, schließen die Auftraggeber aus den Ergebnissen der Studie. Tatsächlich betrachtet die Kassenärztliche Vereinigung das ganze Stadtgebiet Berlin als einen einzigen Zulassungsbezirk. [Den aktuellen, gesetzlich geregelten Bedarfsplan für Berlin finden Sie hier, kvberlin.de] Demnach wird der Versorgungsgrad mit Hausärzten errechnet, indem alle entsprechenden niedergelassenen Ärzte der Gesamtbevölkerung gegenübergestellt werden. Dadurch wird deutlich, dass Berlin insgesamt sehr gut mit Haus- sowie vielen Fachärzten versorgt ist. Viele befinden sich jedoch in den einigen wohlhabenden Kiezen im Südwesten Berlins. Aber ist es Kranken und Alten wirklich zumutbar, für einen Arztbesuch mehrere Kilometer durch die Stadt zu fahren?



Fehlende Praxen, volle Notaufnahmen

Ein besonders deutliches Beispiel liefert die unterschiedliche Versorgung mit Kinderärzten. Im Bezirk Neukölln praktizieren 24 Kinderärzte. Das sind zu wenige. Für eine optimale Versorgung fehlen rein statistisch drei Praxen. Um die unterschiedlichen Bezirke miteinander vergleichen zu können, rechnet man mit der jeweiligen Zahl der Ärzte je 100.000 potentielle Patienten. In Neukölln kommen so umgerechnet 41,6 Kinderärzte auf 100.000 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren, was einem Versorgungsgrad von 91 Prozent entspricht. In Steglitz-Zehlendorf sind es dagegen 66,2 Kinderärzte pro 100.000 unter 18-Jährige, was mit 175 Prozent eine klare Überversorgung darstellt. Für Bezirke und Patienten hat die geringere Versorung unschöne Konsequenzen. Denn dort wo Fachärzte fehlen, gehen die Menschen lieber in die Notaufnahmen und warten. Mit ambulanten Patienten in den Rettungsstellen machen die Krankenhäuser jedoch Verlust. Der Senat muss Ausgleichszahlungen leisten.



Den Bedarf an Ärzten in den Versorgungsgebieten regelt die KV in Absprache mit den Krankenkassen, die einen Großteil der Kosten für die medizinische Versorgung stemmen. Die Politik hat nur einen begrenzten Einfluss auf die Verteilung. Der frühere Gesundheitssenator Mario Czaja (CDU) hatte sich bereits 2012 mit der Berliner KV darauf geeinigt, dass Praxen nur in Bezirke umziehen dürfen, die schlechter versorgt sind. Diese Regelung reicht aber offensichtlich nicht aus. Durch die vielen Zuzüge und die steigende Geburtenrate sinkt die Versorgungsrate zusätzlich.



Bezirke wollen einzeln berücksichtigt werden

Als Konsequenz aus der Studie fordern die Bezirke Neukölln und Lichtenberg, dass die Kassenärztliche Vereinigung die Stadt nicht mehr ganzheitlich betrachtet, sondern zukünftig stärker die weniger gut gestellten Bezirke berücksichtigt. Zudem kritisieren sie die KV für ihre Definition von Unterversorgung. Als unterversorgt gilt ein Gebiet dann, wenn die Abdeckung des Versorgungsbedarfs bei Hausärzten unter 75 Prozent beziehungsweise unter 50 Prozent bei Fachärzten fällt - wenn also halb so viele Fachärzte vor Ort sind, wie eigentlich notwendig wären. Außerdem fordern Neukölln und Lichtenberg, das ein "realer Versorgungsbedarf" berechnet wird, der auch die Altersstruktur, soziale Lage sowie die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung berücksichtigt. Denn oftmals seien ausgerechnet die Menschen in den weniger gut gestellten Bezirken Berlins vergleichsweise oft krank, argumentieren sie.

Schnelle Lösung: Selbst Ärzte anstellen

Grundsätzlich sei der Bedarfsplan aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung korrekt und richtig. "Wir gucken uns an, ob es einen regionalen Optimierungsbedarf gibt", sagt Sprecherin Susanne Roßbach. "Der Vorstand sondiert die Lage und ist auch in Gesprächen mit anderen Beteiligten."

Um schnell Abhilfe zu schaffen, gibt es in Neukölln und Lichtenberg nun Überlegungen, die Bedarfsplanung der KV zu umgehen und kommunale medizinische Versorgungszentren einzurichten. Der Neuköllner Gesundheitsstadtrat Falko Lieke (CDU) sagte der rbb-Abendschau: "Damit können wir eigene Ärzte einstellen in privater Rechtsform. Damit können wir dann auch den dringenden Bedarf selber steuern. Weil Zulassungsausschuss und Kassenärztliche Vereinigung scheinbar nicht die Notwendigkeit erkannt haben." Medizinische Versorgungszentren könnten eine Lösung des Problems sein, so Lieke.



Hier fehlen in Berlin Fachärzte

Wie unterschiedlich sich weitere Facharztgruppen innerhalb Berlins verteilen, zeigen die folgenden interaktiven Grafiken.