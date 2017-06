Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 11.06.2017 | 11:13 Uhr

Der staatliche bzw. gesellschaftliche Umgang mit Flüchtenden krankt in meinen Augen ganz wesentlich daran, dass die Annahme existiert, aus dem negativen Schicksal, verfolgt zu werden, müsste eine grundsätzliche Übereinstimmung erwachsen sein. Das ist sie zu großen Teilen nicht. Die Gründe für Verfolgung und Flucht könnten unterschiedlicher nicht sein und so ist es auch mit der politischen und kulturellen Eisntellung der Flüchtenden. Will sagen: Je größer die Aufnahmeeinrichtungen sind, desto mehr Schwierigkeiten müssen in Rechnung gestellt werden. Auch untereinander.



Analoges gilt für das Wachpersonal. Auch hierzulande ticken die Uhren nicht im Gleichlauf, dass alle gleichermaßen aufgeschlossen sind. Noch vor fünf Jahrzehnten war Homosexualität auch hierzulande etwas Anrüchiges und dem Hohn und Spott der Zeitgenossen ausgesetzt. In Teilen der Gesellschaft gibt´s das immer noch: Bei Wachschützern, in Bauarbeiterbuden und im Profi-Fußball.



Also vorsorglich agieren.