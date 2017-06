Video: Abendschau | 04.06.2017 | Timo Fabian Nicolas

Berlin trauert mit seiner Partnerstadt London - Brandenburger Tor wird in britischen Nationalfarben angestrahlt

04.06.17 | 19:25 Uhr

Die Berliner zeigen sich betroffen nach dem erneuten Terroranschlag in London. Aus Solidarität mit den Opfern wird deshalb am Sonntagabend das Brandenburger Tor in Berlin in den britischen Nationalfarben angestrahlt.

Nach dem Terroranschlag von London in der Nacht zu Sonntag wird das Brandenburger Tor in Berlin-Mitte in den britischen Nationalfarben angestrahlt. Das teilte Senatssprecherin Claudia Sünder dem rbb mit. Die Lichtinstallation werde das Berliner Wahrzeichen ab etwa 21.30 Uhr in den Farben des "Union Jack" erleuchten lassen. Der erneute Terrorangriff in Großbritannien hat auch Berliner und Brandenburger betroffen gemacht. Vor der britischen Botschaft in der Wilhelmstraße in Berlin-Mitte legten einige Menschen Blumen nieder. Der "Union Jack" - die Nationalflagge des Vereinigten Königreichs - an der Botschaft wurde auf Halbmast gehängt.



Entsetzen über die Brutalität der Täter

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) versicherte am Sonntag, die Berliner seien in Gedanken bei den Opfern und Angehörigen und teilten ihr großes Leid. Terroristen wollten Angst und Chaos auslösen, aber sie würden nicht gewinnen, so Müller. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Florian Graf. Entsetzt über die Brutalität der Täter von London zeigte sich der Berliner evangelische Bischof Markus Dröge. Beim Pfingst-Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche rief Dröge gleichzeitig zur Versöhnung auf. Juden, Christen und Muslime müssten zueinander finden und gemeinsam gegen Terror und Gewalt vorgehen, mahnte Dröge.



Am Samstagabend hatten drei Attentäter gegen 22 Uhr auf der London Bridge mitten in der Innenstadt der britischen Hauptstadt mit einem Lieferwagen Fußgänger angefahren und anschließend in einem nahe gelegenen Ausgehviertel wahllos auf Passanten eingestochen. Dabei starben nach aktuellen Erkenntnissen sieben Menschen, dutzende weitere wurden verletzt. Die Polizei erschoss die drei Angreifer.



Die Flagge an der Britischen Botschaft in der Wilhelmstraße in Berlin hängt auf Halbmast.

