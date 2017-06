Harter Tobak für Gläubige der etablierten Kirchen: Ein Nudelmonster – bestehend aus einem Spaghettigewirr mit zwei riesigen Stielaugen ist der Gott der Pastafari. Ein Pseudo-Gott, erschaffen aus einer Protestbewegung. Ramen anstatt Amen.

Als die biblische Schöpfungslehre in den USA immer mehr an Einfluss gewann, ersann sich dort ein Wissenschaftler das Fliegende Spaghettimonster. Warum eigentlich sollte das nicht die Welt erschaffen haben?

Eine schelmische Idee, an der Bruder Spaghettus großen Gefallen fand und immer noch findet: "In unserem Evangelium steht gleich am Anfang: Manches in diesem Buch ist erlogen und anderes nicht ganz richtig" erklärt Rüdiger Weida. "Da uns aber unser Prophet in seiner unendlichen Weisheit nicht verraten hat, was gelogen, und was nicht richtig ist, müssen wir an allem zweifeln. Und diese Pflicht zum Zweifel macht uns zur einzig wissenschaftlichen Religion weltweit."