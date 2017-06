Die Initiatorin der liberalen Moschee in Berlin, Seyran Ates, hat im rbb Verbindungen zu der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen zurückgewiesen. Die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee sei den Gülen-Anhängern viel zu progressiv und liberal, sagte Ates am Donnerstagabend in der rbb-Abendschau. Sie distanziere sich von dieser Bewegung.