Der rot-rot-grüne Berliner Senat hat am Mittwoch den Weg für eine höhere Beamtenbesoldung frei gemacht: In einer Sondersitzung wurde eine Anhebung der Bezüge um 2,8 Prozent in diesem und 3,2 Prozent im nächsten Jahr zum 1. August beschlossen. Die Senatoren einigten sich demnach darauf, einen entsprechenden Gesetzentwurf ins Abgeordnetenhaus einzubringen.

Der Gesetzentwurf sieht auch vor, das Weihnachtsgeld zu erhöhen. Dabei sollen Beschäftigte in unteren Besoldungsgruppen stärker profitieren. Ihr Weihnachtsgeld von derzeit 640 Euro wird in zwei Schritten bis 2018 auf 1.300 Euro erhöht. In höheren Besoldungsgruppen gibt es ab 2018 dann 900 Euro Weihnachtsgeld.



Dass die Bezüge steigen sollten, war bereits vorab beschlossen. Bis 2021 sollen die Berliner Beamten so viel verdienen wie im Länderdurchschnitt. Umstritten war allerdings, wie hoch der Anstieg in diesem und im nächsten Jahr konkret ausfallen soll.