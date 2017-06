Ein Bekannter des späteren Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri hat vor Gericht eine Prügelei gestanden, an der fünf Monate vor dem Anschlag auch Amri selbst beteiligt gewesen sein soll.



Laut Anklage soll ein Streit nach Drogengeschäften zu dem Angriff im Juli 2016 geführt haben. Er habe bei der Prügelei in einer Bar mit einem Hocker in Richtung eines Kontrahenten geschlagen, erklärte der Angeklagte zu Prozessbeginn am Donnerstag am Amtsgericht Berlin-Tiergarten.

Amri soll mit einem Gummihammer auf den Gegner eingeschlagen haben. Ein weiterer Komplize hat ein Messer eingesetzt und ist dafür bereits zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Dieser Prozess brachte zutage, dass Amri sogar eine Schlüsselfigur bei dem Überfall gewesen sein dürfte.