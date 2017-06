Am 2. Juni 1967 hatten Studenten vor dem Rathaus Schöneberg gegen den Besuch des Schahs von Persien und seiner Frau demonstriert. Sie warfen dem Schah unter anderem Menschenrechtsverletzungen in seinem Land vor.

Behrendt äußerte sich bei einer Feierstunde zum Gedenken an Benno Ohnesorg. Der 26-jährige Student war am Abend nach der Demonstration vor dem Rathaus Schöneberg, erschossen worden.

Die Tat ereignete sich nach einer weiteren Anti-Schah-Deomonstration vor der Deutschen Oper. Der Schütze, der Polizist Karl-Heinz Kurras, wurde später aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Am Freitagnachmittag findet vor der Deutschen Oper eine Gedenkveranstaltung statt.

Auch die Berliner Polizei erinnert am Freitag an Benno Ohnesorg. Sie stellt Bilder von Polizeifotografen aus, die die Proteste gegen den Schah zeigen. Bis Ende August sind sie in der Polizeihistorischen Sammlung am Platz der Luftbrücke zu sehen.





Sendung: Inforadio, 02.06.2017, 13:00 Uhr