Der Ex-Schatzmeister der AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative" (JA) in Berlin, Jannik Brämer, ist wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verhaftet worden. Der Haftbefehl gegen ihn sei aber außer Vollzug gesetzt worden, weil er einen festen Wohnsitz habe, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mit. Brämer kam damit nicht in Untersuchungshaft. Zum genauen Gegenstand des Verfahrens äußerte sich die Staatsanwaltschaft nicht.

Bei einer Aktion der rechtsradikalen "Identitären Bewegung" soll Brämer Medienberichten zufolge beinahe einen Zivilpolizisten umgefahren haben. Der Vorgang hatte sich am 19. Mai ereignet.

An diesem Tag hatten etwa 50 "Identitäre" versucht, in das Bundes-Justizministerium in Berlin einzudringen, die Polizei verhinderte das. Brämer soll mit einem Transporter auf einen Zivilpolizisten zugefahren sein, der sich nur durch einen Sprung an die Seite retten konnte. Dabei wurde der Beamte verletzt.



In dem Transporter, den der AfD-Funktionär Brämer gelenkt haben soll, sollen sich laut "Zeit online" mehrere Rechtsextreme in NVA-Uniform versteckt haben. Wie eine Sprecherin des Autovermieters dem Magazin bestätigte, wurde das Fahrzeug später von der Polizei zur Spurensicherung eingezogen, inzwischen aber wieder freigegeben.