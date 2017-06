rbb-24-nutzer Berlin Samstag, 24.06.2017 | 18:09 Uhr

Judith Butler 'rauszukramen, wenn es einem gerade passt, aber sich für einseitige Verklärungen stark zu machen, passt nicht so recht zusammen. Moment, doch: Es gibt auch unter Linken Antisemitismus, so auch in min. Teilen des BDS.



Kritik an Israel muss auf Augenhöhe mit der Kritik an den Regierungen anderer Länder stattfinden. Wenn man aber einseitig den Verkauf von Produkten aus von Israelis besetzten Gebieten boykottiert, überschreitet man die Grenze genau dann, wenn man an anderer Stelle in anderen Konflikten nicht genauso konsequent Haltung zeigt.



Wo sind denn dieselben Linken, wenn es z.B. um Exportware aus anderen Teilen dieser Erde geht? Wo bleibt der konsequente Boykott von Konfliktrohstoffen, die etwa zum Bau von Smartphones nötig sind? Er bleibt aus? Na dann bestätigt man mit genau dieser Einseitigkeit, dass es einen Unterschied macht, ob es um israelische Besatzer geht.



Apartheidsvergleiche sind darüber hinaus genauso unangebracht wie Hitlervergleiche.