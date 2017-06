Streit um Moscheeverein in Moabit - Moschee-Gründerin weist Vorwürfe aus der Türkei zurück

21.06.17 | 18:04 Uhr

Mit scharfer Kritik hat Seyran Ateş auf Vorwürfe aus der Türkei reagiert. Sie habe mit der Gülen-Bewegung nichts zu tun, sagte die Frauenrechtlerin, die in Berlin-Moabit eine liberale Moschee gegründet hatte. Die Türkei versuche, sie zur "Terroristin" zu erklären.

Nach der Kritik islamischer Institutionen in der Türkei und Ägypten ist der Streit um die neu gegründete liberale Moschee in Berlin-Moabit weiter eskaliert. Die türkische Religionsbehörde Diyanet erklärte, dass die am Freitag gegründete Ibn-Ruschd-Goethe-Moschee "die Grundsätze unserer erhabenen Religion" missachte. Ziel der türkisch-stämmigen Moschee-Gründerin Seyran Ateş sei es, die islamische Religion "zu untergraben und zu zerstören".



"Sie wollen mich zur Terroristin erklären"

Diyanet untersteht direkt dem türkischen Ministerpräsidenten. Die Religionsbehörde bezeichnete die neue Moschee als ein "Projekt des Religionsumbaus", das unter Federführung der Gülen-Bewegung "und ähnlichen unheilvollen Organisationen" betrieben werde. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan macht die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich, allerdings ohne Belege anzuführen.

Ateş reagierte auf die Vorwürfe mit scharfer Kritik und wies jede Verbindung zur Gülen-Bewegung zurück. "Wir haben mit denen Null zu tun", sagte die Rechtsanwältin und Feministin am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa. "Wir sind denen viel zu progressiv, viel zu liberal." Zu einem türkischen Medienbericht, der die Moschee ebenfalls in Verbindung zur Gülen-Bewegung gebracht hatte, sagte Ateş: "Das sind Nachrichten, die mich zur Zielscheibe machen, indem sie mich zur Terroristin erklären."

Ateş steht nach eigenen Angaben unter Polizeischutz

Sie fühle sich in den anderen deutschen Moscheegemeinden als Frau diskriminiert, begründete Ateş noch einmal ihr Projekt. Um ihrem Moscheeverein eine Heimat zu geben, hat die Aktivistin einen Raum in der evangelischen Johanniskirche gemietet. Nach eigenen Angaben stand Ateş schon vor der Moschee-Eröffnung wegen ihrer Tätigkeit als Anwältin unter Polizeischutz. Am Mittwoch sagte sie, sie werde nach wie vor vom Landeskriminalamt beschützt. "Jetzt erst recht." Sie wünsche sich, "dass die Muslime gegen den islamistischen Terror einstehen und das friedliche Gesicht des Islams zeigen". Sie fügte hinzu: "Wir sind jetzt für die friedliche Seite unserer Religion in Aktion getreten, weil wir es nicht mehr den Konservativen, den Orthodoxen und Radikalen überlassen dürfen."

Ägyptische Behörde geißelt gemeinsames Gebet

Auch die Fatwa-Behörde in Ägypten sprach sich in scharfer Form gegen die von Ateş gegründete liberale Einrichtung aus. Es verstoße gegen die islamischen Glaubenspflichten, wenn sich Frauen gegen das Tragen eines Kopftuchs entscheiden, wie es in der neuen Moscheegemeinde üblich sei. Das Kopftuch sei keine Diskriminierung von Frauen, so die Fatwa-Behörde Dar al-Iftam auf ihrer Facebook-Seite, sondern entspreche den von Gott auferlegten Regeln.



Besonders verurteilt das Dar al-Iftam das in der Ibn Ruschd-Goethe-Moschee praktizierte gemeinsame Gebet von Männern und Frauen. "Der Islam verbietet Körperkontakt zwischen Männern und Frauen während des Gebetes. Denn das verletzt die Grundlagen des islamischen Rechts." Frauen sei zudem nicht erlaubt, Imam zu sein, wenn auch Männer anwesend sind. Auch die Kairoer Behörde sprach von einem Angriff auf den Islam. Es handele sich nicht um eine Moschee.



Mord-Drohungen gegen Gülen-nahen Stiftungschef

Die Anwältin, Buchautorin und liberale Muslimin Ateş hatte die Moschee am Freitag eröffnet. Sie soll Sunniten, Schiiten und Anhängern anderer islamischer Glaubensrichtungen offenstehen. Frauen müssen beim Gebet kein Kopftuch tragen und können auch als Vorbeterin fungieren. Der Vorsitzende der Gülen-nahen Stiftung "Dialog und Bildung", Ercan Karakoyun, hatte sich bereits zuvor von der Moschee distanziert. Karakoyun sagte, er habe Morddrohungen erhalten, nachdem ihn ein türkischer Fernsehsender fälschlicherweise mit dem Projekt von Ateş in Verbindung gebracht habe. Ateş sagte über Karakoyun: "Der Arme, ich eröffne eine Moschee, und er muss jetzt mit Morddrohungen leben."