Noch immer erhalten Beamte in Berlin weniger Geld als in anderen Bundesländern. Um die Hauptstadt für Staatsdiener attraktiver zu machen, sollen die Gehälter steigen. Doch das ist kompliziert. Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) muss noch einmal nachrechnen.

Die rund 65.000 Beamten in Berlin sollen ab August mehr Geld bekommen. Weil sich der rot-rot-grüne Senat am Dienstag bei der Berechnung der durchschnittlichen Erhöhung allerdings nicht einig wurde, kommt er am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen. Strittig sei auch, wie man die geplante Berliner Erhöhung mit der in anderen Bundesländern vergleichen könne, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD).