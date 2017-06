Al-Quds-Demo in Berlin - Hunderte wollen gegen anti-israelischen Aufmarsch protestieren

23.06.17 | 08:49 Uhr

Gleich 30 Organisationen wollen sich am Nachmittag den radikalen Israel-Feinden der Al-Quds-Demo auf dem Ku'damm entgegenstellen. Die Polizei ist mit vielen Kräften im Einsatz. Am Rathaus Charlottenburg wird sogar die Israel-Fahne gehisst.



Auf dem Berliner Kurfürstendamm haben radikale Israel-Feinde für den Freitagnachmittag zur Al-Quds-Demo aufgerufen - rund 30 Organisationen wollen sich dem umstrittenen Aufmarsch entgegenstellen. Es wird erwartet, dass bis zu 2.000 Menschen an dem Marsch zwischen Adenauer- und Wittenbergplatz teilnehmen. Die Quds-Märsche beziehen sich auf den früheren iranischen Ajatollah Khomeini, der zur Vernichtung Israels und Rückeroberung Jerusalems aufrief.

Der Al-Quds-Tag liegt am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Im Iran ist er ein gesetzlicher Feiertag, an dem staatlich organisierte Massendemonstrationen gegen den Staat Israel stattfinden. Al-Qud bzw. Al-Kud ist der arabische Name für Jerusalem.

Vorwurf der "antisemitischen Hetzpropaganda"

Für die Al-Quds-Demonstranten gibt es strenge Auflagen der Polizei. Fahnen und Symbole der terroristischen Hisbollah-Organisation sind verboten, ebenso die Parolen "Tod Israel" oder "Tod den Juden". Katina Schubert, Berliner Vorsitzende der Linken, erklärte: "Antisemitische Hetzpropaganda ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen." Bei der Al-Quds-Demonstration würden Antisemiten den Nahostkonflikt für Propaganda instrumentalisieren. Schubert kündigte an, sich zusammen mit Kultursenator Klaus Lederer an den Gegenprotesten zu beteiligen.

Gegendemonstrationen am Kurfürstendamm

Denn rund 30 Organisationen haben zu Protesten gegen den Marsch aufgerufen, angeführt vom Antifaschistischen Berliner Bündnis: "Es gibt kein Recht darauf, für die Vernichtung von Menschen aufzumarschieren. Wir solidarisieren uns mit den von Antisemitismus Betroffenen und deren Schutzraum Israel." Die Kundgebung der Al-Quds-Gegner startet bereits um 12:30 Uhr ebenfalls auf dem Kurfürstendamm Nähe Uhlandstraße und führt dann zum Breitscheidplatz. Die Polizei will die Demonstrationen begleiten und voneinander trennen. Auch das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf solidarisiert sich mit Israel "gegen Antisemitismus und Israelfeindlichkeit". Der stellvertretende Bezirksbürgermeister, Carsten Engelmann, hat am Freitagmorgen eine Israelfahne vor dem Rathaus Charlottenburg gehisst. Damit stehe der Bezirk mit Nachdruck für das Existenzrecht des Staates Israel ein und unterstütze alle Bemühungen, für die Menschen in der Region zu Frieden zu kommen, so Engelmann.



Im vergangenen Jahr demonstrierten am Al-Quds-Tag rund 800 Menschen gegen Israel. Damals beteiligten sich 500 Menschen an Gegenkundgebungen entlang der Strecke am Kurfürstendamm. 640 Polizisten waren im Einsatz, um Demonstranten und Gegendemonstranten zu sichern – und Aggressionsausbrüche zu unterbinden.

Friedensmarsch von Muslimen

Außerdem wollen am Freitagabend gegen 18 Uhr muslimische Verbände mit einem Friedensmarsch gegen islamistischen Terrorismus demonstrieren. Etwa 1.500 Menschen werden erwartet. Unter dem Motto "Nicht mit uns" laufen sie vom Gendarmenmarkt zum Brandenburger Tor. Am Pariser Platz findet abschließend ein Friedensgebet statt. Bereits am vergangenen Samstag gab es in Köln die erste Demonstration dieser Art. Nach den zuletzt gehäuften islamistischen Terroranschlägen in Berlin, Manchester, London und anderen Städten wollten Muslime ein deutliches Zeichen setzen. Es kamen allerdings weitaus weniger Menschen als angekündigt.



Sendung: Abendschau, 23.06.2017, 19.30 Uhr