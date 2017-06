29. Erhielten das LKA Berlin und der Berliner Verfassungsschutz Kenntnis von der Erfassung des Amri als "Foreign Fighter" im INPOL-System durch das BKA und ggf. wann (Bundeschronologie: 26.10.2016)?

40. Welche Folge hatten der illegale Aufenthalt von Amri in Berlin und die Abmeldung des Amri von Amts wegen von der Wohnanschrift in Emmerich am Rhein für die Zuständigkeit der Sicherheitsbehörden in der Aufteilung zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin und gab es zu irgendeiner Zeit eine ausländerrechtliche Zuständigkeit des Landes Berlin?

42. Was war das Ziel der Überwachungsmaßnahmen an der Moschee des Fussilet 33 e.V.? Wurde Amri bereits während der laufenden Überwachung der Moschee identifiziert und wie wurde gegebenenfalls mit dieser Information umgegangen?

50. Ergaben sich aus Bildern der vom LKA gegenüber der Fussilet 33 Moschee installierten Kamera Hinweise im Zusammenhang mit der Planung bzw. Vorbereitung von Staatsschutzdelikten allgemein und/oder des Berliner Weihnachtsmarktanschlags im Besonderen? Falls ja, wann und welche?

58. Welche Erkenntnisse gibt es über mögliche Kontakte des Amri zum sogenannten "Islamischen Staat" bzw. IS-Untergliederungen oder möglichen IS-Funktionären? Wann wurden ggf. solche Kontakte den Berliner Sicherheitsbehörden bekannt und welche Konsequenzen wurden gezogen?

