Flüchtlinge in Berlin

Die Berliner Erstanlaufstelle für Flüchtlinge im Internationalen Congress Centrum (ICC) am Charlottenburger Messegelände wird zum 30. Juni geschlossen. Ab kommenden Montag gibt es alle Leistungen nur noch am neuen Standort des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten in der Darwinstraße.