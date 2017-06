Proteste in der Innenstadt - Gegen-Demonstranten stellen sich "Identitären" in den Weg

17.06.17 | 16:46 Uhr

Das "Bündnis gegen Rechts" und linke Gruppen haben am Samstag eine Kundgebung der "Identitären Bewegung" blockiert. Die Rechten waren gegen 15 Uhr in Gesundbrunnen Richtung Hauptbahnhof gestartet. Doch schon bald kam die Demo zum Stillstand.



Bürgerliche und linke Gruppen haben sich am Samstag einer Demonstration der "Identitären Bewegung" entgegengestellt und die Rechtsextremen zunächst zum Stillstand gebracht. Die "Identitären" waren um kurz vor 15 Uhr in Gesundbrunnen gestartet und wollten zum Hauptbahnhof marschieren - doch bereits an der Voltastraße kam die Demo zum Stillstand. Wie Augenzeugen auf Twitter berichten, hatten Gegendemonstranten die Kreuzung Brunnen- Ecke Bernauer Straße dichtgemacht. Kurz darauf, das zeigen auf Twitter verbreitete Fotos, begann die Polizei damit, die Sitzblockade zu räumen und Demonstranten wegzutragen.



Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa hatten sich bis um halb drei an verschiedenen Standorten in Berlin mehrere hundert Gegendemonstranten versammelt. Die Veranstalter, darunter das "Bündnis gegen Rechts", gaben die Zahl der Teilnehmer mit bis zu 4.000 an. An zwei Stellen hätten linke Demonstranten versucht, die Route der Rechtsextremen zu blockieren und Absperrungen zu umgehen, teilte die Polizei mit. Sie war an den verschiedenen Standorten mit einem Großaufgebot vertreten.

Auch Pegida-Organisator Bachmann gesichtet

Die "Identitären" hatten ihre Demo unter das Motto "Zukunft Europa - Für die Verteidigung unserer Identität, Kultur und Lebensweise" gestellt. Unter anderem wollten die Rechten auch an der Mauer-Gedenkstätte in der Bernauer Straße vorbeiziehen. Angemeldet dazu waren 1.000 Teilnehmer. Wie Augenzeugen berichten, versammelten sich aber lediglich rund 600 Menschen. Nach rbb-Informationen waren unter ihnen auch der Initiator der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung, Lutz Bachmann, sowie Vertreter der Berliner Pegida-Organisation.

"Bündnis gegen Rechts" demonstriert am Leopoldplatz

Das "Bündnis gegen Rechts" meldete auf dem Leopoldplatz in Wedding mehrere hundert Unterstützer. Andere linke Gruppen wollten nach Polizeiangaben vom Bersarinplatz in Friedrichshain zum Alexanderplatz, vom Wittenbergplatz in der City West zum S-Bahnhof Tiergarten und vom Bahnhof Friedrichstraße zum Brandenburger Tor ziehen. Angemeldet waren bei den ersten beiden Demonstrationen jeweils 800 Teilnehmer und bei der dritten 350 Teilnehmer. Unterstützt wird das Bündnis gegen die "Identitären" auch von Bündnis90/Die Grünen und ihrer Bundesdelegierten-Konferenz, die noch bis Sonntag in Berlin tagt.

Stillstand nach Blockade in der Brunnenstraße: Demonstranten der "Identitären Bewegung"

"Extrem radikale und rassistische Minderheit"

Bundesjustizminister Heiko Maas hat den Aufmarsch der "Identitären Bewegung" am 64. Jahrestag des Arbeiteraufstandes vom 17. Juni in der DDR scharf verurteilt. "Die Identitären sind keine 'Bewegung', sie sind eine extrem radikale und rassistische Minderheit", sagte der SPD-Politiker dem Berliner "Tagesspiegel". Die "Identitäre Bewegung" wird wegen ihrer völkischen Ideologie vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie tritt für einen sogenannten Ethnopluralismus ein, bei dem jedes "Volk" einen eigenen kulturellen Charakter hat, der vor einer Vermischung mit anderen Kulturen geschützt werden muss. In der Extremismusforschung wird dafür auch der Begriff "Rassismus ohne Rassen" verwendet.

"Bündnis gegen Rechts" demonstriert auf dem Leopoldplatz

Die Rechten hatten zuletzt mehrfach mit medienwirksamen Aktionen für Aufsehen gesorgt. Dabei hatten die "Identitären" Mitte Mai auch das Dienstgebäude des Justizministers besetzt. In diesem Zusammenhang wird gegen 55 Personen ermittelt, unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Die Aktion führte unter anderem zu einem Haftbefehl gegen den früheren Schatzmeister der AfD-Jugend "Junge Alternative", Jannik Brämer. Anfang Juni beschloss der Landesvorstand der Berliner AfD daraufhin, Brämer aus der Partei auszuschließen.

rbb-Recherche zeigt Verbindungen zur AfD auf