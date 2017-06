Mahnwache am Brandenburger Tor in Berlin

Angesichts der Hungerkatastrophe in Ostafrika und im Jemen wirbt das Bündnis "Gemeinsam für Afrika" für mehr Spenden. Am Freitag, dem bundesweiten Aktionstag für Afrika, hat das Bündnis eine Mahnwache am Brandenburger Tor in Berlin abgehalten.

Unterstützt wird der Spendenappell von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, er ist Schirmherr des Bündnisses. "Ohne unsere Hilfe werden noch mehr Frauen, Männer und Kinder verhungern", erklärte Steinmeier am Freitag. Besonders dramatisch sei die Situation in Äthiopien und in Kenia. In einigen Gegenden führe das extreme Klima seit drei Jahren zum Ausfall der Ernten, so der Bundespräsident Im Südsudan und in Somalia hinderten gewaltsame Konflikte Bauern und Nomaden daran, ihre Felder zu bestellen oder ihr Vieh zu versorgen.

Dem Bündnis "Gemeinsam gegen die Hungersnot" [gemeinsam-fuer-afrika.de] gehören mehr als 20 deutsche Hilfsorganisationen an.