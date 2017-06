"Ich will in der Moschee Mensch sein"

Die Frauenrechtlerin und Juristin Seyran Ateş hat am Freitag in Berlin-Moabit ihre liberale islamische Moschee eröffnet. Ateş hat dort Großes vor. Sie will nichts weniger, als das Bild des Islam in der Öffentlichkeit verändern. Von Frauke Oppenberg