Nach den Plänen einer Gruppe um den ehemaligen Vorstand der Neuköllner Sehitlik-Moschee soll in Berlin eine deutsche Islam-Akademie entstehen. Muslimische Akademie oder Deutsche Islam Akademie - der Name steht noch nicht fest, dafür aber das Konzept, so Mitbegründerin Pinar Çetin gegenüber dem rbb. Es soll über das ganze Jahr verteilt ein Akademieprogramm geben. "Ähnlich wie die katholische Akademie oder die evangelische Akademie", so Çetin. Verschiedene Redner sollen eingeladen werden, mit denen Jugendliche diskutieren können.

"Ich will in der Moschee Mensch sein"

Gülhanim Karaduman-Cerkes engagiert sich schon lange für geflüchtete Frauen. Das will sie in der Akademie fortsetzen. In Coaching-Kursen sollen Frauen mehr über ihre Rechte erfahren und selbstbewusster werden, so Karaduman-Cerkes.

Die Gründungs-Gruppe besteht aus etwa 30 meist jungen Leuten, die in den letzten Jahren in der Neuköllner Sehitlik-Moschee aktiv waren. Die Moschee gehört zum Verband DITIB, der unter starkem Einfluss der türkischen Religionsbehörde steht. Umstrittene Themen wurden in letzter Zeit mehr und mehr aus dem Gemeindeleben ausgegrenzt, kritisiert Murat Künar, Mitinitiator der Akademie. "In den letzten Jahren haben wir immer mehr gemerkt, dass das nicht mehr so möglich ist", erklärt Künar die Beweggründe für die Gründung einer Akademie. "Was auf jeden Fall leichter sein wird, ist, dass man nicht mehr den Hierarchien ausgesetzt ist, die man bei der DITIB hatte."

Pinar Çetin ergänzt, dass die Imame und Attachés, die aus der Türkei kämen, nicht erkennen würden, dass die jungen Muslime mehr Bedarf hätten als ein religiöses, spirituelles Leben. "Es ist auch ein gesellschaftliches Leben, und da fehlt es uns an Raum."