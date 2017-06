Audio: Inforadio | 12.08.2017 | Christoph Reinhardt

"Reaktionszeit wird sich deutlich verbessern" - Neue Datenbank soll Berliner Schulen die Arbeit erleichtern

12.06.17 | 17:36 Uhr

Ein Jahrzehnt nach Planungsbeginn ist die Berliner Lehrer- und Schülerdatenbank in Betrieb gegangen, Karteikästen sollen in Zukunft der Vergangenheit angehören. Noch ist unklar, was die Planungsfehler der letzten Jahren kosten. Von Christoph Reinhardt

Nur ein einfacher Mausklick ist es für Schulleiterin Angela Thiele, die an der Grundschule am Koppenplatz den ersten Datensatz in der Lehrer- und Schülerdatenbank bearbeitet. Aber ein historischer Moment für Berlins Bildungsstaatssekretär Mark Rackles, wie er selbst mit einem Schuss Sarkasmus zugibt. "Wenn ich es vergleichen darf mit dem berühmten Flughafen BER: Das ist mein Bildungs-BER hier. Jetzt starten und landen die ersten Flieger."

Vor einem Jahrzehnt hatte der Streit um die Schülerdatei begonnen. Erst ging es um Datenschutz, dann um die richtige Technik - und schließlich ums Ganze. 2015 stoppte Staatssekretär Rackles das gesamte Projekt, als der Senat schon 38 Millionen Euro dafür ausgegeben hatte. Die Planer wollten bis dahin jede Schule dezentral mit den nötigen Servern ausstatten - praktisch undurchführbar, stellte sich heraus. Berlin schwenkte also um auf die seit Jahren funktionsfähige Lösung aus Hessen. Ob dabei wirklich nur drei Millionen Euro verloren gingen, wie Rackles am Montag vorrechnete, oder doch eher die 16 Millionen, auf die der Landesrechnungshof kam, dürfte auch in den nächsten zwei bis drei Jahren umstritten bleiben - bis die Software an allen 750 Schulstandorten installiert ist. Erst dann ist die Endabrechnung möglich.

Auch digitales Klassenbuch möglich - in einigen Jahren

Auf jeden Fall werde nach der Umstellung erst das Leben für die Verwaltung in den Schulen leichter und dann auch für die Planer in der Zentrale, beziehungsweise für die Eltern und Schüler, beteuert Rackles. "Mit dem neuen System ist es auf Knopfdruck möglich zu schauen, wie eine Schule ausgelastet ist. Wo sind noch Plätze frei? Wo schwirren Schüler rum, die noch vermittelt werden müssen? Die Reaktionszeit in diesem Bereich wird sich deutlich verbessern."

Erst die Pflicht, dann die Kür, dämpft Rackles die Erwartungen auf schnelle weitere digitale Fortschritte. Allein dass die Lehrer nicht in jedes einzelne Zeugnis die Schülerdaten eintragen müssen, sei eine lange erwartete Erleichterung. Ines Fiedler, Chefin des IT-Dienstleistungszentrum ITDZ, denkt schon jetzt an weitere Anwendungen wie zum Beispiel das digitale Klassenbuch mit automatischer Benachrichtigung an die Eltern von Schulschwänzern. Wenn in zwei bis drei Jahren die Umstellung aller öffentlichen Schulen abgeschlossen sei, könne man sich an die Folgeprojekte machen.