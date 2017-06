Demnach sprechen sich 69 Prozent der Befragten dafür aus, dass Tegel weiterbetrieben wird. Nur 27 Prozent sind für eine Schließung. Die Mehrheit ist parteiübergreifend. Am deutlichsten ist die Zustimmung zur Offenhaltung mit 84 Prozent unter den FDP-Anhängern. Aber auch die Anhänger der rot-rot-grünen Koalition sind mehrheitlich dafür, Tegel weiter zu betreiben. Bei den SPD-Anhänger sind 61 Prozent dafür, bei den Grünen 56 und bei den Linken 55 Prozent. Hoch ist die Unterstützung für Tegel auch unter Wählern von AfD (80 Prozent) und CDU (72 Prozent).

Eine deutliche Mehrheit der Berliner fordert, dass der Flughafen Tegel auch nach der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER offenbleibt. Das geht aus dem jüngsten BerlinTrend hervor, den die rbb-Abendschau und die "Berliner Morgenpost" gemeinsam in Auftrag gegeben haben.

Zur Bundestagswahl am 24. September dürfen die Berliner auch an einem Volksentscheid zum Weiterbetrieb von Tegel teilnehmen. Voraus ging ein von der FDP unterstütztes Volksbegehren der Initiative „Tegel bleibt Offen“, das mehr als 247.000 Unterschriften sammelte.

Ob ein Weiterbetrieb von Tegel juristisch überhaupt möglich ist, gilt als umstritten. Bereits 2004 wurde in einem Bescheid festgelegt, dass Tegel spätestens ein halbes Jahr nach der Inbetriebnahme des neuen Flughafens BBI – der später in BER umbenannt wurde – geschlossen werden muss. Zwei Jahre später entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass der neue Hauptstadtflughafen nur genehmigt werden kann, wenn im Gegenzug die beiden innerstädtischen Flughäfen Tegel und Tempelhof geschlossen würden.

Die Tegel-Befürworter sehen sich hingegen durch verschiedene Gutachten bestätigt. So empfiehlt ein Gutachten aus dem Jahr 2013, das vom Deutschen Bundestag in Auftrag gegeben wurde, den Weiterbetrieb über die sechs Monate hinaus zu erweitern – zumindest so lange, bis die Kapazität des BER deutlich erhöht wurde.