Ziel: 1.000 Übernachtungsplätze im Winter - Berlin will Angebot für Obdachlose ausbauen

08.06.17 | 07:28 Uhr

Jedes Jahr in den kalten Monaten stellt die Berliner Kältehilfe den Obdachlosen Schlafplätze zur Verfügung - 600 waren das im vergangenen Winter. Dieses Angebot soll bis zum nächsten Winter auf 1.000 Plätze ausgebaut werden, kündigt die Sozialverwaltung an.



Das Land Berlin will seine Hilfsangebote für Obdachlose so schnell wie möglich ausbauen. Wie der Staatssekretär in der Senatssozialverwaltung, Alexander Fischer (Linke), am Donnerstag im rbb-Inforadio sagte, sollen zum Beispiel im kommenden Winter 1.000 Übernachtungsplätze in der Kältehilfe zur Verfügung stehen. Zu Beginn des vorigen Winters seien es etwa 600 Plätze gewesen.

Der Ausbau der Übernachtungsplätze sei auf dem angespannten Berliner Immobilienmarkt allerdings nicht leicht, so Fischer weiter. Der Senat sei aber zuversichtlich, das Ziel zu schaffen. Außerdem wolle man gemeinsam mit der Bahnhofsmission Beratungsangebote ausbauen.

Genaue Zahl unklar

Wie viele Obdachlose in Berlin es genau gibt, ist unklar. Eine amtliche Statistik - wie etwa in Hamburg - gibt es in der Hauptstadt nicht. Schätzungen gehen von 5.000 bis 10.000 Obdachlosen aus. Darunter seien immer mehr Menschen aus dem EU-Ausland, so Fischer. Fischer plädierte dafür, dass sich der Senat stärker als bisher um die Betreuung wohnungsloser Menschen kümmern soll. Bisher sind in erster Linie die Bezirke zuständig.

Verbände fordern weiteren Ausbau

Die Kältehilfe-Saison ist am 31. März zu Ende gegangen. Nach Angaben der Sozialverwaltung waren die Schlafplätze für Obdachlose im vergangenen Winter zu rund 90 Prozent ausgelastet. In der Spitze habe es rund 950 vom Senat finanzierte Notübernachtungsplätze in 40 Einrichtungen gegeben, darunter 14 Nachtcafes. Der Diakonie zufolge war die Zahl der Übernachtungsplätze insgesamt ausreichend - allerdings seien Unterkünfte in der Innenstadt zum Teil stark überlaufen gewesen. Die Caritas fordert einen Ausbau ganzjähriger Notübernachtungen - vor allem für Familien mit Kindern.

Die Stadtmission und andere Wohlfahrtverbände fordern zudem mehr medizinische Hilfsangebote für Obdachlose. Diese litten vor allem unter Tuberkulose, Wunden sowie Haut- und Grippeerkrankungen, sagte Eschen.