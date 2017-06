ein Berliner Berlin Dienstag, 27.06.2017 | 14:25 Uhr

...ja, sowas ist nicht in Ordnung und als von Steuern bezahlter Beamter hat man sich so nicht zu benehmen. Aber, sich über die schlimme Berliner Polizei hier so zu echauffieren ist natürlich ganz einfach, es sollten sich mal alle fragen, wo diese Einsatzhundertschaften so eingesetzt werden und mit was für Mitmenschen/ Bürgern sie es da in.d.R. zu tun bekommen., von wegen pubertierend. Am Ende sind gerade die jungen Polizistinnen/- en ein guter Spiegel dieser Gesellschaft. Gerade Berliner sollten sich mal in der eigenen Stadt umschauen und mal hören, was hier für ein Ton herrscht - mittlerweile ist es ja schon normal, dass man sich mit Polizisten duzt, um mal mit den harmloseren Gesprächen anzufangen. Und ich glaube auch, man könne sich seinen Dienst auch anders vorstellen , als tagelang in Hamburg Schild und Helm zu tragen! Danke!