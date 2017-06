Der Berliner Rechnungshof hat den rot-rot-grünen Senat aufgefordert, sich mehr für den Abbau des Schuldenbergs zu engagieren. Die geplante jährliche Tilgung von 80 Millionen Euro sei zu gering, kritisierte Rechnungshof-Präsidentin Marion Claßen-Beblo am Mittwoch bei der Vorstellung des Jahresberichts ihrer Behörde.

"In den aktuell konjunkturell guten Zeiten mit hohen Steuereinnahmen und Finanzierungsüberschüssen sollten Schuldentilgungen in größerem Umfang als bisher vorgesehen vorgenommen werden." Mit Schulden von 47 Prozent des Berliner Bruttoinlandsprodukts gehöre der Stadtstaat zur Spitzengruppe der meistverschuldeten Länder, so der Rechnungshof. "Der Berliner Patient ist auf dem Weg der Besserung, aber noch längst nicht gesund", so Beblo.