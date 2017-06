Mehrere Jobwechsel und Phasen der Arbeitslosigkeit, dazu niedrige Löhne - das gehört für immer mehr Arbeitnehmer zum Alltag. Mit Folgen für die Rente: Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung hat untersucht, wer in den kommenden 20 Jahren am stärksten von Armut im Alter betroffen sein wird. Es sind auf jeden Fall deutlich mehr Menschen als jetzt.

Die Studienautoren kommen zu dem Ergebnis, dass das Rentensystem nicht ausreichend darauf vorbereitet ist, dass immer mehr Menschen in flexiblen Arbeitsverhältnissen stehen, zwischenzeitlich immer wieder arbeitlos sind und wenig verdienen. Rund 20 Prozent derer, die heute Ende Vierzig seien, sind demnach bei Renteneintritt von Armut bedroht: also jeder Fünfte, der zwischen 2031 und 2036 in Rente geht. 2015 waren noch 16 Prozent der Neurentner armutsgefährdet. Als armutsgefährdet gilt, wer bei Renteneintritt mit 67 Jahren im Monat weniger als 958 Euro netto zur Verfügung hat (Stand 2014).

Betroffen wären davon auch die geburtenstarken Jahrgänge - die zwischen 1955 und 1969 geborenen Babyboomer, die ab 2022 in Rente gehen.