Deutsche Männer erkennen Kinder von Asylbewerberinnen an, ohne der biologische Vater zu sein - und kassieren dafür Geld. Die sogenannten Scheinvaterschaften in Asylverfahren sind den Berliner Behörden seit vielen Jahren bekannt. Trotzdem wurde aus verschiedenen Gründen nie etwas gegen diese Form des Betrugs unternommen. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe im Berliner Abgeordnetenhaus hervor [Antwort auf parlament-berlin.de].

In den bekannten Fällen kassierten Männer Geld dafür, dass sie die Kinder von Asylbewerberinnen als eigene Kinder anerkannten. Die Frauen erhielten dadurch eine Aufenthaltserlaubnis. Schon von 2011 bis 2013 habe es in 10 Bezirken 142 behördliche Verfahren zur Vaterschaftsanfechtung gegeben, überwiegend im Jahre 2011, schrieb der Senat. Die Hinweise seien von der Ausländerbehörde gekommen. In noch viel mehr Fällen hatten die Behörden offenbar einen Verdacht, dass deutsche Männer zum Schein die Vaterschaft für ein Kind anmeldeten.