Seit einem Jahr gibt es in Brandenburg die elektronische Gesundheitskarte für Flüchtlinge. Laut Gesundheitsministerin Golze hat sie sich vollends bewährt und soll schnellstmöglich in ganz Brandenburg eingeführt werden. Doch zwei Landkreise sperren sich hartnäckig.

"Bisher haben wir eine große Anzahl an Vereinbarungen mit den Ärzten getroffen, wo wir den Fluss steuern können", so Hanke im rbb. Deshalb wolle sein Landkreis die elektronische Gesundheitskarte vorerst nicht einführen.

Doch die Kreise Märkisch-Oderland und Ostprignitz-Ruppin sperren sich noch gegen die Gesundheitskarte. Das alte System, bei dem Asylsuchende für jede Arztleistung einen Berechtigungsschein beantragen müssten, lasse dem Landkreis mehr Entscheidungsspielräume, so Friedemann Hanke, der Sozialdezernent von Märkisch-Oderland. "Einerseits sind wir der Meinung ein funktionierendes System zu haben. Wir sind schnell in der Abarbeitung." Zum zweiten glaubt der Landkreis, ein Steuerungssystem zu verlieren würden, wenn er auf die Karte umstellt.

Eine positive Bilanz zieht dagegen die Kassenärztliche Vereinigung. Die Tatsache, dass Asylsuchende nun mit einer Chipkarte in die Praxis kämen, sei für Ärzte und Praxismitarbeiter eine deutliche Erleichterung, so Vorstandschef Peter Noack. Die Befürchtung, dass Asylsuchende mit der Karte nun deutlich mehr Behandlungen in Anspruch nähmen und damit Mehrkosten verursachten, habe sich nicht bestätigt, so Noack. "Wir haben Dynamiken in den Behandlungsfällen – das ist aber ganz normal, wenn etwas Neues eingeführt wird. Das, was bei uns abgerechnet wird, sagt eindeutig aus, dass es derzeit keinen Missbrauch der elektronischen Gesundheitskarte bei Asylsuchenden gibt", sagte Noack.