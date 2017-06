Menschenrechtszentrum in Cottbus feiert 10. Geburtstag

Das "Zuchthaus Cottbus" zählte - neben der Haftanstalt im sächsischen Bautzen - zu den größten DDR-Gefängnissen für politische Gefangene. Nach Bautzen kamen Menschen mit längeren Haftstrafen, nach Cottbus mit einer Maximalstrafe von fünf Jahren, darunter Ausreisewillige aus dem gesamten Land. Viele Häftlinge gelangten schließlich durch "Freikauf" gegen Devisen in die Bundesrepublik. Unter anderem saßen hier der Schauspieler Uwe Kockisch, der als Plastinator bekanntgewordene Anatom Gunther von Hagens und der heutige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn. Insgesamt waren es zwischen 1945 und 1989 laut dem Verein Menschenrechtszentrum Cottbus rund 20.000 Häftlinge.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Arbeit des Menschenrechtszentrums Cottbus zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte gewürdigt. Zum Jubiläum findet am Samstag ein Tag der Offenen Tür statt. Das ehemalige Zuchthaus habe sich zu einem überregional bekannten Ort des Gedenkens an die Opfer der politischen Verfolgung in der DDR entwickelt, sagte Woidke anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Menschenrechtszentrums. Er würdigte insbesondere das Engagement ehemaliger Häftlinge, die sich als Zeitzeugen zur Verfügung stellen.

Was hier passiert ist, darf nicht vergessen werden! Dieser Gedanke brachte vor zehn Jahren ehemalige Insassen des Cottbuser Stasi-Gefängnisses dazu, den Verein "Menschenrechtszentrum" zu gründen. Der Gedanke ließ sie etliche Hürden nehmen und treibt sie weiter an. Von Anja Kabisch

Eingesperrt in Cottbus - Gedenken an die Diktatur

Ehemalige politische Gefangene der DDR, die im Zuchthaus Cottbus einsaßen, hatten das Zentrum 2007 gegründet. Die Organisatoren kauften das ehemalige Gefängnis und wandelten es in eine Gedenkstätte um. In der Haftanstalt saßen zu DDR-Zeiten vor allem politische Gefangene ein. Auch zuvor im Nationalsozialismus waren hier Widerstandskämpferinnen inhaftiert.

Der Verein will mit der Aufarbeitung der Geschichte der Haftanstalt das "Verständnis und die Hilfsbereitschaft für Menschen wecken, die in anderen Staaten der Welt politisch, rassisch oder religiös verfolgt werden". Eine Dauerausstellung in der Gedenkstätte widmet sich den Biografien politischer Gefangener während des Nationalsozialismus und des SED-Regimes.

Zu sehen sind in der Gedenkstätte etwa zahlreiche Dokumente, darunter Briefe, Urteile und Verordnungen zum Umgang mit den Gefangenen. In Filmen berichten Zeitzeugen über ihre Haft in Cottbus.

Für seine Arbeit wurde der Verein im vergangenen Jahr erstmals mit dem "Brandenburger Freiheitspreis" ausgezeichnet.