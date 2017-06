In Letschin (Märkisch-Oderland) ist ein Streit über Gebühren für Wahlwerbung ausgebrochen. Die Gemeinde verlangt seit Anfang des Jahres Geld, wenn Parteien Wahlplakate aufhängen wollen. So hat sie dafür jetzt der CDU Märkisch-Oderland 670 Euro in Rechnung gestellt. Daraufhin hat die Partei den entsprechenden Antrag wieder zurückgezogen.

Kritik kommt von der CDU-Kreisvorsitzenden Kristy Augustin. Es sei Pflicht und Recht der Parteien zugleich, auf Wahlen hinzuweisen und sich an der politischen Willensbildung zu beteiligen, sagte Augustin dem rbb am Dienstagabend - gerade in der heutigen Zeit, wo es so wichtig sei, "Demokratie zu leben und die Auswahl an demokratischer Vielfalt zu zeigen". Wahlkampf-Plakate mit so hohen Gebühren zu belegen, sei daher eine starke Einschränkung.

Ähnlich sieht es der Direktkandidat der Grünen für den Wahlkreis bei der Bundestagswahl, Jan Sommer. Die Kosten pro Plakat würden sich durch die Gebühr unter dem Strich verdoppeln.